強颱巴威周四北轉靠近 暴風半徑大登陸與否周五起影響劇烈全台雨

中央氣象署預報員賴欣國上午指出，到下周三前受太平洋高壓影響，各地天氣晴到多雲，高溫炎熱，午後局部地區午後雨。但周四受巴威颱風接近影響，北北桃宜零星雨，午後南部、山區局部雨。周五到周六受颱風及其外圍環流影響，各地有雨，其中北宜大雨、北宜山區局部豪雨。

目前有兩個颱風，一是颱風梅莎，賴欣國指出，昨天已登陸越南和中國邊界，持續朝內陸前進，對台灣天氣沒有影響。強颱巴威上午8時位置在鵝鑾鼻東南方約3140公里海面上，位於關島東方海面，隨著太平洋高壓邊緣南側，持續朝西北西方向前進。預計周三之前到達菲律賓東方海面，周四起颱風位置來到太平洋高壓西南側，受太平洋高壓導引之下，逐漸朝西北西方向北轉，周五來到台灣東方海域到琉球南方海面之間，台灣降雨增加。

賴欣國指出，巴威颱風到周三之前強度還會再增加，比現在略為增強，預估周四到周五靠近台灣海域時強度會減弱，預估會以中颱上限到強颱下限靠近台灣，因暴風半徑大，預估達350公里，不管是否登陸台灣，對台灣影響劇烈。但後期（周五之後）路徑不確定性大，受太平洋高壓強弱影響，氣象署會持續關注，

最近天氣，賴欣國指出，到周三都受太平洋高壓影響，晴到多雲，高溫炎熱，明後兩天午後北部、南投及其他山區局部雨；周三午後各地山區局部雨。周四颱風漸接近，北北桃宜零星雨，午後南部、山區局部雨。周五到周六受颱風及其外圍環流影響，各地有雨，其中北宜大雨、北宜山區局部豪雨。

氣溫方面，今天到周四高溫31-36度，大台北、中南部內陸及花東縱谷局部逾36度；周五到周六高溫約31-36度。

巴威颱風最新預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站