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飛日韓遇颱風恐賠上萬？達人曝出發前必做4件事：別等航班取消才崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
本周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到颱風影響，旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。 示意圖／ingimage
本周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到颱風影響，旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。 示意圖／ingimage

本周計畫飛往韓國日本旅遊，或是正準備從日韓搭機回台灣的旅客注意了！隨著颱風即將來襲，下周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到天氣影響，特別是7月9日至7月12日這幾天從台灣出發的民眾需要特別留意。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。

一、考慮先買旅遊不便險，並看清關鍵理賠項目

許多人習慣等颱風路徑明確、真的快影響班機時才考慮投保，但保險公司不會做虧錢生意。一旦中央氣象署發布海上颱風警報才臨時投保，因為該颱風導致的班機延誤、取消或旅程更改，許多情況下都可能不予理賠，如果航班剛好落在颱風影響的高風險日子，現在就應先確認或補足不便險。

此外，投保不能只求「有買就好」，必須仔細看清保單內容是否包含班機延誤、旅程更改、額外住宿與額外交通等項目。由於每家保險公司的條款、保額與理賠條件都不相同，一定要確保保單有保障到自己最擔心的狀況。

二、確認住宿免費取消期限，不可退也先詢問改期

住宿通常設有免費取消期限，若超過時限，就算班機因颱風取消，飯店或訂房平台也不一定會同意免費退訂。民眾現在應立刻打開訂房APP查看期限，若時間臨近，建議改訂「可以免費取消」的房型，出門在外不需要為了省一點差價而把自己卡死，尤其是最容易因班機延誤而直接損失的第一晚住宿。

如果已經訂了不可取消的房型，也不要輕言放棄，可以嘗試寫信或傳訊息詢問飯店，若因颱風導致航班取消，能否協助改期或保留房費。溝通時的小技巧是不要一開始就要求退款，改期或保留房費對飯店而言接受度較高，事先詢問總比事後在機場崩潰聯絡客服來得好。

三、檢查前兩天已付費行程，提早與店家確認規定

如果抵達韓國或日本的前兩天，已經事先預約並付款了包車、租車、體驗課程、門票或醫美等項目，現在就應該先確認其取消與退改規定。這類項目往往不一定能無條件取消，建議提早詢問店家若航班因颱風取消或延誤，是否能協助更改時間？最晚需在何時通知？是否需要提供航班取消證明？

如果店家回覆可以配合修改，記得務必將對話紀錄保存下來，千萬不要等到航班真的被取消時，才在機場手忙腳亂地一邊崩潰，一邊聯絡飯店和店家，因為屆時諮詢人數必定暴增，店家往往也來不及即時回覆。

四、盯緊航空公司特殊退改公告，切勿盲目自行操作

很多人誤以為一定要等到航空公司正式宣布航班取消，才可以辦理免費改票或退票，但事實上，在颱風來臨前，航空公司有時會針對特定日期、航線與票種提早發布「特殊退改規定」，這正是颱風季非常重要的「無損跳船時機」，即便航班尚未正式取消，符合條件者也能免費改期或免手續費退票。

不過此時切記不要自己盲目在系統按下退票或改票，否則若走了一般退改流程，會被系統判定為自願更改，原本免費的福利將變成自費吸收手續費與票價差。安全做法是依照官方公告引導處理，若透過旅行社或訂票平台購買，則須回原平台辦理。

颱風 韓國 日本 台灣

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