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高中生搭公車遺失娃娃包 中市公車暖心駕駛協尋失主還修復

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
一名高中生日前搭乘台中市區公車時，不慎遺失心娃娃包，駕駛協尋又修復。圖／台中市政府提供
一名高中生日前搭乘台中市區公車時，不慎遺失心娃娃包，駕駛協尋又修復。圖／台中市政府提供

台中市一名高中生日前搭乘市區公車時，不慎遺失心娃娃包，統聯客運308副繞線駕駛康煉傑發現後，主動透過社群平台協尋失主，更運用自身機械專長修復損壞的金屬掛鉤，讓娃娃包回到學生手中，暖心舉動在網路上獲得不少網友按讚。

台中市目前共238條市區公車路線，每月發車超過22萬班次、服務近700萬人次，超過1200位公車駕駛，不僅肩負安全駕駛責任，也經常主動協助長者、身障乘客上下車、協尋遺失物，甚至在緊急狀況中伸出援手。

統聯客運308副繞線駕駛康煉傑日前完成首班車勤務後，巡視車廂時，在後門優先席附近發現一個造型可愛的娃娃包，研判是搭車學生不慎遺失，擔心失主焦急尋找，立即透過社群平台發布協尋訊息，希望盡快物歸原主。

康煉傑表示，擔任公車駕駛近10年，最常拾獲手機、皮夾等隨身物品，也曾遇過乘客忘記帶走購物袋、菜籃等各式物品。此次發現娃娃包吊掛扣環因彈簧片位移而脫落，由於自己具有機械相關背景，便利用工具重新調整並固定扣環，讓娃娃包恢復正常使用，希望失主領回時，不只是找回物品，也能感受到一分貼心。

失主為海線一所高中學生，因放學搭車時不慎遺失娃娃包，學生在社群平台看到失主尋物貼文後主動聯繫，隔天依約搭乘同班公車領回失物時，發現娃娃包不僅失而復得，連損壞的金屬掛鉤也修復，感動地連聲道謝，並特地送上一瓶飲料表達謝意。

康煉傑身為交通部「金運獎」優良駕駛常勝軍，始終秉持細心服務精神，除依規完成失物招領程序外，也貼心提醒學生檢查其他吊飾是否牢固，避免再次遺失，暖心舉動令人感動。

台中市公車駕駛康煉傑(左)是交通部「金運獎」優良駕駛常勝軍，獲交通局長葉昭甫頒獎表揚。圖／台中市政府提供
台中市公車駕駛康煉傑(左)是交通部「金運獎」優良駕駛常勝軍，獲交通局長葉昭甫頒獎表揚。圖／台中市政府提供

公車 娃娃 台中市

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