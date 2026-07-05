華信航空申請停飛花蓮航線 民航局證實：檢視資料中

國內機票票價凍漲26年，國內線業者喊話調漲票價，華信航空董事長陳大鈞日前直指，高雄-花蓮航線年虧7000萬，盼停飛以減損及增加需求較高航線，7月前申請停飛。陳大鈞今證實，6月下旬時已向民航局申請停飛台中、高雄往返花蓮航線；交通部民航局表示，已收到業者函報資料，正檢視相關資料中。

目前高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，陳大鈞先前受訪時指出，花蓮航線長期虧損，高花搭載率僅2成，中花航線3成，其中高齡長者票價打5折，「根本是跟自強號在競爭」，但載客率也沒增加，更曾有一班只載5人，等同飛一班賠一班，即便有補助也是虧損，而需求較高的離島航線如金門、馬公也無法增加航班，

陳大鈞表示，雖然台北-台東也是虧損，至少載客率還有4、5成，代表需求仍在。花蓮有台鐵、公路等其他交通工具，並非無法取代，在需求不高的情況下，盼主管機關同意停飛。

陳大鈞今表示，6月下旬時已向民航局提出申請，停飛台中、高雄往返花蓮航線，待民航局審核核准，還需公告2個月，由於過程中可能會被要求補件、更改資料等，因此無法預估確切時程。

陳大鈞說，外島航線有不可取代性，因此不會申請停飛，未來若停飛花蓮航線，依不同季節特性，可將多的量能增加外島航線的航班，以現況來看，金門航線需求最高。

對此，民航局表示，已收到華信航空函報暫停飛航「高雄–花蓮」及「台中–花蓮」航線資料，正檢視業者所提說明資料中。