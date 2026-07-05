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「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄
美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。
根據JTWC在圖資，巴威在台灣時間5日凌晨2時，中心附近最大風速達135節，約每秒69公尺，已被美軍標示為「超級颱風」。JTWC預測，巴威5日至7日仍將維持極強強度，中心附近最大風速一度可能達140節，約每秒72公尺。
預測路徑顯示，巴威將從關島北方海域一路西行，6日至7日通過菲律賓海，8日以後逐漸接近台灣東南方外海及琉球群島南方海域。
JTWC並預估，巴威在台灣時間10日凌晨2時最接近台北與高雄時，中心附近最大風速仍有115節，換算約每秒59公尺，仍維持相當強度。
由於JTWC預測圖上的風圈與可能影響範圍仍涵蓋大片海域，且10日以後路徑仍有不確定性，後續是否更靠近台灣，仍須以中央氣象署及JTWC後續最新預報為準。
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