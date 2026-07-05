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粉專揭歐洲最新預測 強颱巴威恐從花蓮登陸

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱巴威預估路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
強颱巴威預估路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

將成為大SIZE的強颱巴威未來幾天北轉是關鍵，氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早指出，颱風歐洲中期天氣預報中心剛出爐的最新預測，巴威颱風路徑稍往西調整，7月11(六)凌晨前後從花蓮登陸。

「觀氣象看天氣」表示，從500mb預測圖可看出，巴威7月10日來到東部海域時，北方的高壓勢力仍然相當深厚強大，壓著巴威偏西移動。至於強度的部份，目前在呂宋島東北方海域海洋熱含量稍低一些，巴威通過時可能會稍微減弱，但台灣東部海域海洋熱含量偏高，因此強度會再增強，將會以強烈颱風的等級影響台灣。

「觀氣象看天氣」表示，雖然路徑還有變數，面對如此強大的颱風，建議提前做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲 花蓮 巴威颱風

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