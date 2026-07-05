三鶯線首個假日湧入7.2萬人潮 2.2分班距連發完成疏運任務

7月4日是新北捷運三鶯線通車後首個假日，配合新北市美術館煙火與光雕展演，全線出站運量達 7萬2486人次。為因應龐大人潮，新北捷運公司啟動應變機制，祭出最密2.2分鐘班距，在煙火散場後40分鐘內順利疏散人潮，完成通車以來首場大型疏運考驗。

新北捷運公司表示，4日全日發出逾 326趟次，創下通車以來的新高，新北捷運局與新北捷運公司動員超過120人次在各站維持秩序與引導。根據旅客進出站數據顯示，近8成旅客集中於具轉乘功能及鄰近景點與活動會場的六大重點車站，包括頂埔站、三峽站、台北大學站、鶯歌車站、陶瓷老街站、鶯桃福德站。

針對散場時段人流最密集的捷運「鶯歌車站」，新北捷運公司啟動臨時疏運管制，鶯歌車站延長營運至晚間10時，其餘車站晚間8時後實施「只出不進」。在密集班距強力支援與現場人力引導下，民眾充分展現素養依序乘車，站內爆滿人潮於40分鐘內即疏散完畢並解除管制。

新北捷運公司感謝民眾配合，讓首場假日兼大型活動疏運任務安全落幕，未來將持續檢視營運數據與人流動線，提供市民更優質、安全的乘車環境。