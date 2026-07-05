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慶新北捷運三鶯線通車 600架無人機夜空展演超吸睛

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。圖／新北市文化局提供
600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。圖／新北市文化局提供

新北捷運三鶯線6月30日正式通車，新北市府昨晚在新北市美術館戶外園區辦三鶯線通車響應活動，以市集、音樂演出、表演藝術、建築光雕及無人機與煙火展演等，無人機展演圖形照亮夜空，引起陣陣驚呼。

藝人戴愛玲、新生代創作饒舌歌手婁峻碩及布拉瑞揚舞團接力演出，結合『海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》，吸引大批民眾搭乘捷運走進新北市美術館，感受交通建設與文化發展相互串聯的城市新風貌。新北市長侯友宜到場與民眾同樂，共同見證三鶯線通車重要時刻。

侯友宜表示，上任以來，環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線陸續通車營運，讓新北捷運營運里程突破100公里，總里程居全國之冠。三鶯線通車後，不僅可縮短三鶯地區往返台北約20分鐘通勤時間，更進一步完善新北捷運路網，讓市民前往沿線景點及文化場館更加便利，6月30日起至8月31日提供免費試乘，邀民眾親身體驗全新路線。三鶯地區擁有豐富的人文歷史、陶瓷文化與藝術資源，隨著捷運開通，將帶動更多民眾深入探索地方特色，促進文化參與與城市發展，讓藝術走入生活、融入日常。

活動自下午4時起在新北市美術館戶外園區展開，「流聲市集」集結超過30攤在地美食與文創品牌，並串聯鶯歌農會通廊。舞台表演活動採雙舞台形式，結合流行音樂與表演藝術。

同步推出「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，由屢獲德國紅點、iF等國際大獎的藝術家陳怡潔擔任藝術總監，攜手音樂總監王希文，透過建築光雕與環境聲光設計，結合三鶯地區文化脈絡與城市記憶，呼應三鶯線通車，將捷運意象融入光影創作之中，展現城市發展與文化共榮的精神，也讓民眾以不同視角欣賞新北市美術館建築之美。晚間8時20分登場的「城市共榮」無人機與煙火展演，600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。

響應捷運三鶯線通車，新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館同步推出通車優惠，6月30日至7月30日止兩館皆免門票入館；其中，新北市美術館「共織宇宙」特展另享門票8折優惠。民眾搭乘三鶯線至鶯歌車站，步行即可走訪新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及周邊文化景點，白天欣賞展覽、夜晚體驗光雕展演，感受三鶯地區豐富的人文風貌與藝術魅力。

新北市長侯友宜到場與民眾同樂，見證三鶯線通車重要時刻。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜到場與民眾同樂，見證三鶯線通車重要時刻。圖／新北市文化局提供

600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。圖／新北市文化局提供
600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。圖／新北市文化局提供

600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。圖／新北市文化局提供
600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，點亮鶯歌夜空。圖／新北市文化局提供

三鶯線 新北捷運 新北

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