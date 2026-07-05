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強颱巴威續增強恐迎第二波巔峰 粉專揭登陸機率及影響

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強颱巴威長胖中！專家示警：這種SIZE大的颱風比強度強的颱風威脅更大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱巴威預估路徑。擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
強颱巴威預估路徑。擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

巴威颱風增為強颱後仍持續增強長胖中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，幾乎所有模式都預測巴威颱風未來3到4天會明顯「長大」，也就是颱風的SIZE會顯著擴大。這種SIZE大的颱風可能比強度強的颱風威脅性更大，因為SIZE大的颱風影響時間會明顯拉長，不僅是強風波及的範圍更廣，降雨的時間也會更久，累積更多的雨量。

吳聖宇說，颱風中心可能還很遠，風雨就已經開始發生，等到颱風中心已經走遠，風雨也還沒有停止。未來如果巴威颱風真如預報顯示範圍明顯擴大，就算接近台灣時強度已經從巔峰逐漸降下來，對台灣威脅仍然沒有降低。不論颱風中心經過台灣東北方外海北上或是貼近沿岸掠過，都可能會帶來顯著的風雨，即使最後颱風中心沒有登陸，同樣不能掉以輕心。

吳聖宇表示，目前預估路徑巴威颱風最有可能通過的熱區似乎已經慢慢收斂到台灣東北角到琉球宮古島之間的區域，也就是在八重山群島(石垣島、西表島)一帶海域，現在路徑圖中給出的兩條延伸路徑(紅、紫色)之間的差距也逐漸收窄，沒有意外的話，應該等到今天（5日）各大氣象單位的主觀路徑出來，整個颱風預報的趨勢就會更加清楚。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

巴威颱風

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