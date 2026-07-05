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強颱巴威續增強恐迎第二波巔峰 粉專揭登陸機率及影響

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強颱巴威續增強恐迎第二波巔峰 粉專揭登陸機率及影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱巴威預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
強颱巴威預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

強颱巴威持續增強長胖中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威未來4天路徑相當一致，持續受副熱帶高壓導引，朝西至西北西穩定前進，預估下周四(9日)逐漸抵達日本沖繩南方海域。屆時北轉的位置，仍將取決於副熱帶高壓的強弱變化，以及巴威本身與高壓之間交互作用。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料研判，下周五(10日)至下周六(11日)穿越日本宮古島至石垣島後，繼續朝中國浙江沿海前進的機率較高，直接登陸台灣機率仍然偏低。預報還在調整，未來幾天將逐漸明朗。

󠀠由系集預報也可以發現，各模式對前期路徑已有高度共識，但到了後期偏轉階段，偏轉的時間、位置及幅度仍有不小差異。太平洋高氣壓後續的強弱變化，仍是影響巴威是否更接近台灣的關鍵。現階段預報仍在調整，建議再觀察2到3天，路徑就會更加明朗。

󠀠強度方面，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新資料研判，巴威目前很可能已開始(或即將開始)眼牆置換。眼牆置換期間，強度通常會短暫下降，但暴風圈會逐漸擴大。待新的眼牆建立完成後，在低風切、高海溫、高海水熱焓量等有利環境支持下，巴威將再次增強，並迎來第二波巔峰，強度甚至超越第一次巔峰。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威接近日本沖繩南方海域後，因環境逐漸轉差，包括垂直風切增強、北側乾空氣逐漸侵入，強度將開始緩慢減弱。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於巴威未來幾天將經歷眼牆置換及內部結構調整，暴風圈進一步擴大。下周五至下周六期間，無論颱風中心是否直接侵襲台灣，台灣都有機會受其暴風圈籠罩或廣闊外圍環流影響，各地都會有強陣風、伴隨大雨。尤其北部、宜蘭及中部山區，或暴風圈籠罩區域降雨將更為顯著。若颱風路徑再偏向台灣一些，風雨影響將更加強勁；反之若更偏北通過，影響程度則相對減輕，需持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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