快訊

強颱巴威長胖增強挑戰風王 吳德榮：9日轉向西北逼近台灣「來者不善」

世足賽／姆巴佩罰進致勝球 法國1比0險勝巴拉圭闖8強

粉專：慎防強颱巴威變西北颱 恐發海陸警

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
慎防強颱巴威變西北颱。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
慎防強颱巴威變西北颱。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

強颱巴威還在長胖增強中，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，慎防強颱巴威變西北颱。在環境駛流場導引下，巴威持續以朝西北西轉西北方向前進；預估在7月9日前後，向北分量就有逐漸增大的機會。但各國數值模擬結果對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形。

「林老師氣象站」指出，歐美（ECMWF、NCEP GFS）傳統物理數值模式顯示，太平洋高壓勢力持續西伸，導致巴威颱風將會更加接近台灣；而AI數值模式則顯示，太平洋高壓勢力西伸程度並不顯著，導致巴威颱風有機會提早北轉，轉往中國或韓國地區前進。

「林老師氣象站」指出，後續不管颱風路徑如何調整（提早北轉與否），都是屬類西北颱的個案，要特別留意顯著且集中的降雨量；加上巴威颱風size實在是太大了，全台都會受到影響，不管颱風中心有無登陸，發布海上颱風警報的機率都在75%以上；路徑如果再偏西後北轉，局部地區還有發布陸警可能，務必預先做好各項防颱準備。

「林老師氣象站」表示，西北颱狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風，因為風向與海岸線近乎垂直，容易導致海水倒灌及中北部積水難以宣洩，是常易造成嚴重積淹水災害的颱風型態之一；但在廣義上，所有符合中央氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

巴威颱風 颱風 歐美

延伸閱讀

強颱巴威 恐強碰分科測驗

強颱巴威長胖增強挑戰風王 吳德榮：9日轉向西北逼近台灣「來者不善」

強颱巴威恐從北部掃過！下周最接近時間曝光 大台北及宜蘭恐降豪雨

颱風眼清晰可見 巴威有機會達強颱前段班 粉專曝這條路徑機率最高

相關新聞

粉專：慎防強颱巴威變西北颱 恐發海陸警

強颱巴威還在長胖增強中，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，慎防強颱巴威變西北颱。在環境駛流場導引下，巴威持續以朝西北西轉西北方向前進；預估在7月9日前後，向北分量就有逐漸增大的機會。但各國數值模擬結果對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形。

強颱巴威長胖增強挑戰風王 吳德榮：9日轉向西北逼近台灣「來者不善」

強颱巴威還在長胖增強中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3900-2026-07-04-21-05-21）指出，最新模式模擬顯示，巴威大致於下周四(9日)逐漸逼近，下周五、六(10、11日)影響最劇，但各地受威脅的程度視颱風的動向而定，下下周日至周二(12至14日)脫離，但因南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定。

吃魚毀掉三代人 油毒受害者47年後雙腿仍在流膿

「就到村裡雜貨店打米糠油回來，將魚煎得既酥又香，沒想到吃了，全家幾乎中毒。」彰化縣福来村外中村是米糠油事件重災區，當初造成現年80歲邱顯裕的妻兒及岳父一家8人罹病，47年來飽受身心煎熬、親人離世痛苦，仍不堪回首，其中一個孩子夭折，妻子梁金菊更不願再碰觸這段傷心往事。

強颱巴威 恐強碰分科測驗

強颱巴威來勢洶洶，不少考生、家長忐忑不安，就怕停班課攪局得延考。中央氣象署預估，周五、周六將是颱風最接近台灣的時間點，不論登陸與否，就目前路徑看來，北台灣風雨都會相當驚人，不排除發布颱風警報，但整體雨量與影響範圍，仍視周三、周四、颱風北轉角度而定。

預立醫療簽署率低 醫界：人力荒 流程太繁瑣

國內預立醫療決定簽署人數逐年增加，但成長幅度有限，且簽署者多集中六都。醫師認為，現階段最大瓶頸並非民眾忌諱談生死，而是預立醫療流程繁複、專業人力不足，加上服務據點多集中在醫學中心，導致可近性不足。建議鼓勵更多診所提供預立醫療諮商服務，提升整體服務量能。

諮商貴 預立醫療簽署不到1％

台灣簽署預立醫療人數去年破三點五萬人，其中以台北市一萬一七四人最多，六都簽署人數也高於其他縣市。北市祭出針對弱勢族群、特定疾病患者及長者提供全額或定額諮商費補助；桃園市則是完成簽署後，提供第二劑帶狀 疱疹疫苗公費施打。衛福部醫事司長劉越萍指出，各縣市作法不同，相關誘因可持續調整，鼓勵更多人簽署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。