粉專：慎防強颱巴威變西北颱 恐發海陸警

強颱巴威還在長胖增強中，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，慎防強颱巴威變西北颱。在環境駛流場導引下，巴威持續以朝西北西轉西北方向前進；預估在7月9日前後，向北分量就有逐漸增大的機會。但各國數值模擬結果對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形。

「林老師氣象站」指出，歐美（ECMWF、NCEP GFS）傳統物理數值模式顯示，太平洋高壓勢力持續西伸，導致巴威颱風將會更加接近台灣；而AI數值模式則顯示，太平洋高壓勢力西伸程度並不顯著，導致巴威颱風有機會提早北轉，轉往中國或韓國地區前進。

「林老師氣象站」指出，後續不管颱風路徑如何調整（提早北轉與否），都是屬類西北颱的個案，要特別留意顯著且集中的降雨量；加上巴威颱風size實在是太大了，全台都會受到影響，不管颱風中心有無登陸，發布海上颱風警報的機率都在75%以上；路徑如果再偏西後北轉，局部地區還有發布陸警可能，務必預先做好各項防颱準備。

「林老師氣象站」表示，西北颱狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風，因為風向與海岸線近乎垂直，容易導致海水倒灌及中北部積水難以宣洩，是常易造成嚴重積淹水災害的颱風型態之一；但在廣義上，所有符合中央氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。