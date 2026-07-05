強颱巴威長胖增強挑戰風王 吳德榮：9日轉向西北逼近台灣「來者不善」

強颱巴威還在長胖增強中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，巴威大致於下周四(9日)逐漸逼近，下周五、六(10、11日)影響最劇，但各地受威脅的程度視颱風的動向而定，下下周日至周二(12至14日)脫離，但因南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定。

吳德榮指出，最新(5日2時)中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱巴威暴風圈將繼續擴大至半徑350公里、強度邁向顛峰，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」，即將挑戰今年4月辛樂克所創下的風王紀錄(60米/秒)。

吳德榮說，巴威2時在關島東方近海，朝西北西前進，第4天(9日2時)行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第5天逼近台灣東側海面，不確定性逐日擴大。最新(4日20時)各國模式模擬顯示，5天之後強颱巴威持續向西北，路徑的不確定性逐漸擴大(中心通過琉球至台灣之間都有機率)，不同的路徑，威脅勢必不同，需持續觀察模式的調整，來者不善、應及早做好防颱準備。

至於第10號輕颱梅莎中心已在越南北部登陸，即將越界進入廣西；將減弱為熱帶低壓，對台無威脅。

最近天氣，吳德榮指出，今日至下周三(5至8日)太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。

今日各地區氣溫如下：北部25至37度、中部24至38度、南部24至38度及東部23至37度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。