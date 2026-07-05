一周大事（115年6月28日~7月4日）

台北車站商場即將易主，但從招標評選到廠商撤櫃風波不斷。眼看七月廿四日經營權交接成定局，且新光接手還要履行三年內全面改裝的承諾，外界擔憂恐有空窗或混亂期。台鐵統計，目前已有四家專櫃因與微風契約到期撤櫃，微風沒通知台鐵獲同意即撤櫃，恐面臨懲罰性賠款。

2026-07-05 00:00