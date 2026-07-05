預立醫療簽署率低 醫界：人力荒 流程太繁瑣

國內預立醫療決定簽署人數逐年增加，但成長幅度有限，且簽署者多集中六都。醫師認為，現階段最大瓶頸並非民眾忌諱談生死，而是預立醫療流程繁複、專業人力不足，加上服務據點多集中在醫學中心，導致可近性不足。建議鼓勵更多診所提供預立醫療諮商服務，提升整體服務量能。

「這不像一般門診幾分鐘就能完成，而是需要醫療、法律雙重專業的深度溝通。」雙和醫院器官勸募移植中心主任宋睿祥說，預立醫療照護諮商醫療機構大多設於醫學中心或大型醫院，一組個案往往需花費近一小時討論，一名醫師一個下午最多僅能服務三、四組家庭，量能有限。

宋睿祥說，目前簽署者以七十至八十歲長者居多，不乏罹患癌症、心腎疾病等重大傷病患者，或已有慢性病的亞健康族群。

宋睿祥說，近年也有健康長者主動與親友相約簽署，顯示社會氛圍改變，對「善終」與「有尊嚴地離開」的接受度逐漸提升。

至於如何提高簽署率？宋睿祥建議，從擴大預立醫療照護諮商醫療機構著手，尤其提高基層診所參與意願。若更多診所也能提供預立醫療諮商服務，即便每間診所每月僅開設一節門診，整體服務量能也可大幅提升。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，若僅看絕對人數，確實六都占比較高，這與整體人口結構與醫療資源分布有關，將持續增加預立醫療服務管道，讓預立醫療諮商從院內，走向社區與機構。