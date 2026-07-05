諮商貴 預立醫療簽署不到1％

台灣簽署預立醫療人數去年破三點五萬人，其中以台北市一萬一七四人最多，六都簽署人數也高於其他縣市。北市祭出針對弱勢族群、特定疾病患者及長者提供全額或定額諮商費補助；桃園市則是完成簽署後，提供第二劑帶狀 疱疹疫苗公費施打。衛福部醫事司長劉越萍指出，各縣市作法不同，相關誘因可持續調整，鼓勵更多人簽署。

衛福部統計，國人預立醫療決定（ＡＤ）簽署人數總計約十五萬一千人，雖然認同善終者眾多，但實際完成預立醫療決定並註記於健保卡上的成年人口不到百分之一。目前預立醫療簽署費用每次約三千至三千五百元，團體諮商費用相對便宜，有民眾認為政府鼓勵簽署卻費用高昂，希望調降費用或免費。

為此，各縣市則祭出不同政策鼓勵。台北市針對低收、中低收入戶、身心障礙、特定重症患者等，全額免費；設籍台北市持敬老卡的長者，也可獲得諮商費用補助八百元；一般民眾適用健保針對特定住院對象提供補助，終生有一次免費的機會。

桃園市則提供五十歲至六十四歲重大傷病、中低收入戶及「健保家庭醫師整合性照護計畫」、「健保地區醫院全人全社區照護計畫」收案病人，免費諮商。自去年七月推出滿五十歲且接種去年十月開打的流感及新冠疫苗，並完成預立醫療簽署者，補助第二劑帶狀疱疹疫苗，扣除諮商費用，民眾可省下約五、六千元。

不過部分民眾認為目前補助門檻過高。雙和醫院器官勸募移植中心主任宋睿祥表示，只要能提升民眾接觸與了解預立醫療的機會，都是正向的作法。