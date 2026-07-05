台北車站商場倒數20天易主 爆提前撤櫃

台北車站商場即將易主，但從招標評選到廠商撤櫃風波不斷。眼看七月廿四日經營權交接成定局，且新光接手還要履行三年內全面改裝的承諾，外界擔憂恐有空窗或混亂期。台鐵統計，目前已有四家專櫃因與微風契約到期撤櫃，微風沒通知台鐵獲同意即撤櫃，恐面臨懲罰性賠款。

台鐵強調，車站商場是旅運服務重要一環，為維護公共利益、場域安全及營運不中斷，已請微風務必配合後續各項銜接與點交工作，以符促參法精神及契約規定。

微風則喊冤表示，大型商場的撤場作業並非一個晚上即可完成，已多次函請台鐵就契約屆滿後之撤場程序、資產返還、點交方式及履約模式，以正式書面予以確認，但到目前為止，台鐵仍未確認。

由微風集團營運廿年的台北車站商場，日前以一分之差，敗給新光三越。評選過程又被爆出結果提前洩漏、評委未遵守利益迴避等爭議。微風兩度申訴未果，轉而向台北高等行政法院聲請暫停執行，儘管日前裁定駁回聲請，不過全案仍可抗告，再加上微風同時發函要求廠商七月分批清空專櫃，引來民眾對「北車變空城」的恐懼。

台鐵與微風上月初開了第一次協調會，會中微風提出點交清冊。台鐵月底再找微風、新光三越開第二次協調會，新光三越在會中提出，為了持續營運，包含ＰＯＳ機、監視器、公共區域的桌椅都要留下，但微風認為，這些物品是自有資產，理應要收回。

據了解，台鐵認為，北車商場應要全年營運，才不致損害公眾利益，甚至提出四方點交的想法，也就是台鐵、微風、新光三越、進駐廠商直接交接。不過微風認為，簽約的對象是台鐵，並非新光三越與廠商，這樣的做法並不合理。而「營運不中斷」的大帽子，不只讓台鐵與微風進退兩難，也綁住了接手的新光三越。

百貨主管表示，對北車這樣公共交通樞紐來說，「拆光」不一定等於更好，但微風已營運了廿年，若是什麼設備都不換，也有安全、衛生上的隱憂。新光三越給予台鐵的承諾是會全面改裝，但是時間會在二年八個月內完成，中間是邊做邊改裝。

新光三越接下來將提送整建及營運執行計畫供台鐵審查。對於點交的矛盾，新光三越僅低調表示，一切依照台鐵指示辦理。台鐵則強調，新光接手後一定會遵守分期、分區改裝，以達營運不中斷目的。