快訊

擁百萬存款卻想逃？正妹雀士砸錢隱居離島 轉行當農夫現況曝光

大陸開唱出意外！王力宏唱一半正面慘摔撞地 臉、耳染血畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東木藝家潘辰皓新個展 映照樸木蛻變生命體悟

中央社／ 屏東縣4日電

屏東木作藝術家潘辰皓從汽修投入木藝，人生也宛如樸木蛻變；他的新個展「默見與樸」，結合木雕、攝影與詩作，映照生命體悟，盼觀者在紛擾世界中放慢步調，看見美好。

屏東縣新埤鄉在地木作藝術家潘辰皓推出新個展「默見與樸」，是他首度結合木雕、攝影與詩作的展覽，今天在共下咖啡開展，共10件攝影與7件木雕作品，展期至9月6日。

潘辰皓接受媒體聯訪表示，現代社會中許多人迫於工作壓力，一直快速往前走。「默見」意為在紛擾世界中把心慢下來，看見自己與週遭美好；「樸」則為未經雕琢木頭，如同他的個性與創作，不經過多修飾，僅簡單刻畫線條，襯托出原有生命力。

潘辰皓說，他寫下的文字大多是對己身激勵，例如「專注-翠鳥」這首詩，啟發自一次觀察。一名湖邊攝影者專注數小時，僅為等待翠鳥抓魚；翠鳥為獵食等待；而他出自好奇，在一旁等待畫面發生；3種不同專注交會，讓他聯想到一路走來的創作路，只要夠專注、不放棄自己，就不會被世界放棄；並於寫下詩作後延伸出攝影、木雕作品。

詩句「不放棄不會被放棄」，也是他起伏跌宕的創作生涯寫照。潘辰皓回憶，他自10歲起須扶持家計，幫忙家裡載貨、顧攤，國中學水電、高中學汽修。踏入創作，僅是因八八水災後，母親叫他撿拾漂流木釘成花盆、剩餘丟棄；他捨不得丟掉辛苦撿來的木材，當晚做成幾隻動物。母親一句「你沒學過，怎麼這麼厲害」，讓他為難得感受家人肯定而感動，自此創作不輟。

從18歲創作至37歲，潘辰皓6年前曾因經濟壓力，萌生放棄念頭。他說，他本已考取大貨車駕照，欲面試物流司機。準備面試前不僅太太勸他不要放棄藝術；連面試官看到他的履歷作品，也勸他別放棄創作。未被錄取後，久未見面的客戶竟聯繫向他買原木桌，每每要屈服於生計，又會迎來轉機。

如今他成為全職創作者，除了持續堅持藝術路，也經常向偏鄉孩子分享自身故事，鼓勵他們不要因出身而自我設限。他告訴孩子，漂流木原本是別人眼中垃圾，但經過雕琢可以變成1件有價值的作品。每個人都可能是沒有名字的漂流木，只要找到喜歡的事並專注投入，也能成為一件藝術品。

藝術家 屏東

延伸閱讀

蔡阿嘎AI畫圖掀熱議 知名畫家憂：藝術家養成路正消失

設計師Agnès珍藏街頭藝術真跡《我們愛塗鴉藝術特展》 首度來台展出

藝術家袁廣鳴受邀2026法國亞爾國際攝影節

新作首度以女性為主角！書迷徹夜排隊搶購 村上春樹這樣看AI

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

留意雷擊、坍方！對流雲系發展旺盛 南投及3縣市山區防豪大雨

中央氣象署今天晚間發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林、嘉義山區有局...

黃福祥出書談35年經營心法 揭中醫品牌「治未病」健康哲學

連鎖中醫體系馬光醫療網執行長黃福祥今在高雄舉辦「淬鍊成光」新書分享座談會，談及經營健康的哲學，他表示，資訊爆炸時代，民眾愈來愈容易陷入健康焦慮，比起追逐各種養生秘方，建立一套能長期實踐的生活方式，才是中醫「治未病」傳達的精神。

民眾提案事後藥轉類指示用藥「2日逾8千人連署」 食藥署回應了

衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。對此，主管機關衛福部食藥署指出，將積極在兼顧安全性、可近性原則下，研議醫師處方、藥師指示雙軌用藥模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。