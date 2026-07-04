屏東木藝家潘辰皓新個展 映照樸木蛻變生命體悟

屏東木作藝術家潘辰皓從汽修投入木藝，人生也宛如樸木蛻變；他的新個展「默見與樸」，結合木雕、攝影與詩作，映照生命體悟，盼觀者在紛擾世界中放慢步調，看見美好。

屏東縣新埤鄉在地木作藝術家潘辰皓推出新個展「默見與樸」，是他首度結合木雕、攝影與詩作的展覽，今天在共下咖啡開展，共10件攝影與7件木雕作品，展期至9月6日。

潘辰皓接受媒體聯訪表示，現代社會中許多人迫於工作壓力，一直快速往前走。「默見」意為在紛擾世界中把心慢下來，看見自己與週遭美好；「樸」則為未經雕琢木頭，如同他的個性與創作，不經過多修飾，僅簡單刻畫線條，襯托出原有生命力。

潘辰皓說，他寫下的文字大多是對己身激勵，例如「專注-翠鳥」這首詩，啟發自一次觀察。一名湖邊攝影者專注數小時，僅為等待翠鳥抓魚；翠鳥為獵食等待；而他出自好奇，在一旁等待畫面發生；3種不同專注交會，讓他聯想到一路走來的創作路，只要夠專注、不放棄自己，就不會被世界放棄；並於寫下詩作後延伸出攝影、木雕作品。

詩句「不放棄不會被放棄」，也是他起伏跌宕的創作生涯寫照。潘辰皓回憶，他自10歲起須扶持家計，幫忙家裡載貨、顧攤，國中學水電、高中學汽修。踏入創作，僅是因八八水災後，母親叫他撿拾漂流木釘成花盆、剩餘丟棄；他捨不得丟掉辛苦撿來的木材，當晚做成幾隻動物。母親一句「你沒學過，怎麼這麼厲害」，讓他為難得感受家人肯定而感動，自此創作不輟。

從18歲創作至37歲，潘辰皓6年前曾因經濟壓力，萌生放棄念頭。他說，他本已考取大貨車駕照，欲面試物流司機。準備面試前不僅太太勸他不要放棄藝術；連面試官看到他的履歷作品，也勸他別放棄創作。未被錄取後，久未見面的客戶竟聯繫向他買原木桌，每每要屈服於生計，又會迎來轉機。

如今他成為全職創作者，除了持續堅持藝術路，也經常向偏鄉孩子分享自身故事，鼓勵他們不要因出身而自我設限。他告訴孩子，漂流木原本是別人眼中垃圾，但經過雕琢可以變成1件有價值的作品。每個人都可能是沒有名字的漂流木，只要找到喜歡的事並專注投入，也能成為一件藝術品。