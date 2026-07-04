快訊

擁百萬存款卻想逃？正妹雀士砸錢隱居離島 轉行當農夫現況曝光

大陸開唱出意外！王力宏唱一半正面慘摔撞地 臉、耳染血畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

農業部：持續提供專案貸款等鼓勵蛋雞場友善飼養

中央社／ 台北4日電

芬普尼雞蛋事件去年引起食安風暴，監察委員田秋堇等人調查後指出，農業部應引領產業轉型，農業部今天說，已持續輔導蛋雞場升級等，也將持續提供專案貸款等鼓勵落實友善飼養。

台灣去年爆發芬普尼雞蛋事件，文雅畜牧場為解決蛋雞寄生蟲「雞蝨」問題，在明知芬普尼屬不得用於蛋雞的農藥及動物用藥，仍混合加保扶、賽滅淨與因滅汀等多種農藥稀釋後，噴灑於雞舍與雞籠，共5萬多顆雞蛋流入市面無法回收。

此案經監委田秋堇、張菊芳、蔡崇義立案調查後，監察院財政及經濟委員會日前已通過調查報告，並於今天透過新聞稿指出，其實蛋雞場經妥適的牧場管理、環境控制及友善飼養環境就能減少不當用藥，但台灣多數蛋雞場仍近8成採傳統籠飼，認為農業部應有具體推動時程以引領產業轉型。

對此，農業部表示，農業部已經在民國106年公告禁止芬普尼的水懸劑劑型，且在此案檢出芬普尼雞蛋後，與食藥署及地方政府各單位，共同追查雞蛋殘留芬普尼的原因，並多次至該場採集動物檢體、環境、飼料等樣品並追蹤檢驗結果，未來也將持續強化雞蛋噴印溯源管理，並與相關部會研商，將針對生產端的查驗程序重新調整，強化橫向連結，嚴格把關禽蛋食品安全。

農業部也說，從民國112年起就透過輔導蛋雞場升級密閉水簾或非開放禽舍，並導入自動化設備，以改善飼養環境、提高生產效率，進而減少不當用藥，也將持續提供農業政策性專案貸款及相關補助，鼓勵業者逐步落實友善飼養。

農業部 田秋堇 雞蛋

延伸閱讀

雞蛋怎麼挑？十大挑選重點一次看 初卵、生食級、蛋殼顏色全解析

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

毛孩經濟帶動異寵商機 獸醫：異寵疾病與犬貓不同

1300噸問題油一級致癌物「苯駢芘」超標 公衛師公會：均衡飲食排毒

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

留意雷擊、坍方！對流雲系發展旺盛 南投及3縣市山區防豪大雨

中央氣象署今天晚間發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林、嘉義山區有局...

黃福祥出書談35年經營心法 揭中醫品牌「治未病」健康哲學

連鎖中醫體系馬光醫療網執行長黃福祥今在高雄舉辦「淬鍊成光」新書分享座談會，談及經營健康的哲學，他表示，資訊爆炸時代，民眾愈來愈容易陷入健康焦慮，比起追逐各種養生秘方，建立一套能長期實踐的生活方式，才是中醫「治未病」傳達的精神。

民眾提案事後藥轉類指示用藥「2日逾8千人連署」 食藥署回應了

衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。對此，主管機關衛福部食藥署指出，將積極在兼顧安全性、可近性原則下，研議醫師處方、藥師指示雙軌用藥模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。