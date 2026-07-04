農業部：持續提供專案貸款等鼓勵蛋雞場友善飼養

芬普尼雞蛋事件去年引起食安風暴，監察委員田秋堇等人調查後指出，農業部應引領產業轉型，農業部今天說，已持續輔導蛋雞場升級等，也將持續提供專案貸款等鼓勵落實友善飼養。

台灣去年爆發芬普尼雞蛋事件，文雅畜牧場為解決蛋雞寄生蟲「雞蝨」問題，在明知芬普尼屬不得用於蛋雞的農藥及動物用藥，仍混合加保扶、賽滅淨與因滅汀等多種農藥稀釋後，噴灑於雞舍與雞籠，共5萬多顆雞蛋流入市面無法回收。

此案經監委田秋堇、張菊芳、蔡崇義立案調查後，監察院財政及經濟委員會日前已通過調查報告，並於今天透過新聞稿指出，其實蛋雞場經妥適的牧場管理、環境控制及友善飼養環境就能減少不當用藥，但台灣多數蛋雞場仍近8成採傳統籠飼，認為農業部應有具體推動時程以引領產業轉型。

對此，農業部表示，農業部已經在民國106年公告禁止芬普尼的水懸劑劑型，且在此案檢出芬普尼雞蛋後，與食藥署及地方政府各單位，共同追查雞蛋殘留芬普尼的原因，並多次至該場採集動物檢體、環境、飼料等樣品並追蹤檢驗結果，未來也將持續強化雞蛋噴印溯源管理，並與相關部會研商，將針對生產端的查驗程序重新調整，強化橫向連結，嚴格把關禽蛋食品安全。

農業部也說，從民國112年起就透過輔導蛋雞場升級密閉水簾或非開放禽舍，並導入自動化設備，以改善飼養環境、提高生產效率，進而減少不當用藥，也將持續提供農業政策性專案貸款及相關補助，鼓勵業者逐步落實友善飼養。