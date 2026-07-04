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影／美國今慶祝建國250周年 台北101點亮紅白藍三色燈光同慶
美國今天慶祝獨立建國250周年，台灣一同參與「自由250」全球點燈活動，台北101今晚7點至10點點亮紅、白、藍三色燈光，並以LED字幕顯示「Freedom 250、台美同慶、美台友誼長長久久」等慶賀訊息，包括台北101在內台北、高雄共有5處重要地標響應點燈活動。
美國在台協會指出，「自由250」全球點燈活動由世界各地的美國駐外館處共同協調推動，邀請全球的重要地標、紀念建築及歷史景點，亮起紅、白、藍三色燈光，以此記念美國250年來秉持的建國理念以及歷久彌新的國際夥伴關係。
除了台北101一同響應活動外，台北松山文創園區巴洛克花園1日至9日晚間6點至10點，園區中央的巴洛克花園立面，循環播放總長20分鐘的光影展演，其中包含3分鐘的主題影片。中鋼集團總部大樓4日晚間7點至10點，整棟建築將點亮紅、白、藍三色燈光。高雄流行音樂中心與衛武營國家藝術文化中心也於今晚7點至晚上10點，將建築點亮紅、白、藍三色。
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