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黃福祥出書談35年經營心法 揭中醫品牌「治未病」健康哲學

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
左至右為潮州馬光中醫診所院長陳怡伶、博愛馬光中醫診所院長林穎欣、馬光醫療網蕭玲玲醫師、馬光醫療網執行長黃福祥、京城創意總監王東明、鳳山馬光中醫診所院長劉祈辰、橋頭馬光中醫診所院長許朝貿、扶原中醫診所總院長郭大維。圖／馬光中醫提供
左至右為潮州馬光中醫診所院長陳怡伶、博愛馬光中醫診所院長林穎欣、馬光醫療網蕭玲玲醫師、馬光醫療網執行長黃福祥、京城創意總監王東明、鳳山馬光中醫診所院長劉祈辰、橋頭馬光中醫診所院長許朝貿、扶原中醫診所總院長郭大維。圖／馬光中醫提供

連鎖中醫體系馬光醫療網執行長黃福祥今在高雄舉辦「淬鍊成光」新書分享座談會，談及經營健康的哲學，他表示，資訊爆炸時代，民眾愈來愈容易陷入健康焦慮，比起追逐各種養生秘方，建立一套能長期實踐的生活方式，才是中醫「治未病」傳達的精神。

「淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路」新書分享座談會在高雄大遠百誠品書店舉行，記錄馬光醫療網35年來，從地方診所一路發展為跨區域醫療體系的歷程，也完整整理醫療服務、品牌經營、組織管理與人才培育等實戰經驗。

黃福祥提到，寫這本書並非只是回顧企業發展，而是希望把多年累積的制度、文化與管理方法系統化整理，為中醫產業留下可供傳承的知識，協助更多年輕醫師及醫療管理者少走彎路，推動中醫朝向制度化、品牌化與永續發展。

他分享多年來始終維持覆盤習慣，每完成一項重大決策，都重新檢視執行過程，分析哪些值得保留、哪些需要修正，讓改善成為組織持續成長的文化，企業經營與健康管理其實遵循相同邏輯，都不是短期衝刺，而是長期累積的成果。

「很多人願意花時間規畫事業、投資與家庭，卻很少替自己的健康做長遠規畫。」黃福祥觀察，現代人每天接收大量健康資訊，各種保健食品、養生法與醫療知識充斥社群平台，反而容易因資訊過載而感到焦慮，甚至陷入跟風養生的迷思。

真正值得投入的，不是追逐流行，而是從規律作息、均衡飲食、適度運動及定期關注身體狀況開始，建立一套自己能持續實踐的健康習慣。

台灣正式邁入超高齡社會，平均壽命已突破80歲，國人仍有約7至8年的不健康餘命，如何延長健康壽命、降低慢性疾病與失能風險，成為醫療體系共同面對的重要課題。

黃福祥說，中醫倡導多年的「治未病」、意即預防勝於治療，並非鼓勵過度擔憂健康，而是在疾病尚未形成前，透過生活管理、身心平衡及專業醫療評估，及早降低未來健康風險，讓預防真正落實於日常。

除了健康理念，書中也完整收錄馬光多年建立的人才培育制度，包括馬光葵花寶典、一對一指導醫師制度等管理實踐，將個人的經驗轉化為組織知識。

他認為，建立可複製、可傳承的制度，中醫才能突破仰賴個人經驗的發展模式，培育更多優秀人才，讓醫療品質得以穩定延續。

馬光醫療網執行長黃福祥今在高雄舉行《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》新書分享座談。圖／馬光中醫提供
馬光醫療網執行長黃福祥今在高雄舉行《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》新書分享座談。圖／馬光中醫提供

黃福祥執行長於活動後親自為讀者簽書，並與現場民眾交流互動，分享《淬鍊成光》的創作理念。圖／馬光中醫提供
黃福祥執行長於活動後親自為讀者簽書，並與現場民眾交流互動，分享《淬鍊成光》的創作理念。圖／馬光中醫提供

《淬鍊成光》高雄新書分享座談吸引眾多民眾熱情參與，現場座無虛席。圖／馬光中醫提供
《淬鍊成光》高雄新書分享座談吸引眾多民眾熱情參與，現場座無虛席。圖／馬光中醫提供

黃福祥分享《淬鍊成光》出版初衷，希望將35年累積的經營經驗化為中醫傳承。圖／馬光中醫提供
黃福祥分享《淬鍊成光》出版初衷，希望將35年累積的經營經驗化為中醫傳承。圖／馬光中醫提供

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