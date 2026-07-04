民眾提案事後避孕藥轉類指示用藥「2日逾8千人連署」 食藥署回應了

衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。對此，主管機關衛福部食藥署指出，將積極在兼顧安全性、可近性原則下，研議醫師處方、藥師指示雙軌用藥模式。

食藥署將Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate三項藥品納入追蹤追溯藥品，首項為胃潰瘍治療用藥及墮胎用藥，後二者為事後避孕藥，恐害民眾於藥局買不到事後藥。藥師公會全聯會、台灣女人連線等婦女團體接連開記者會反對，認為新制恐害女性延誤用藥，是為難女人，也是以保護之名，行限制之實。

婦產科醫師多希望事後藥維持處方藥，婦產科醫師、衛福部次長林靜儀未迴避利害關係，發文稱「別跟沒帶保險套男人發生關係」，不僅挨轟角色錯置，也被指不食人間煙火，無視弱勢女性遭遇非自願性交等情況，也不知使用保險套仍可能意外懷孕。

提案民眾提到，事後藥具時效性，24小時內服用避孕成功率達95%，48至72小時服用成功率降至58至85%。一旦放寬，女性不需要經歷「預約掛號、排隊候診、醫生看診、批價領藥」的漫長流程。特別是遇到深夜、周末連假或偏鄉地區診所沒開時，不必去醫院掛急診與重症患者爭搶急診資源就能直接在24小時藥局取得藥物，爭取到最關鍵的數小時，能顯著降低意外懷孕的機率。

食藥署指出，有關民眾115年7月3日於公共政策網路參與平台提出「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」一案，於今天附議通過，食藥署後續會儘速聯繫提案人釐清並確認提案內容，並於2個月內，即115年9月4日前完成具體回應。

食藥署指出，將積極研議，在兼顧「安全性」與「可近性」的原則下，往「醫師處方」及「藥師指示」雙軌用藥模式研議。目前，緊急事後避孕藥納入追溯或追蹤系統仍在預告期間，食藥署將採納各界意見做調整。