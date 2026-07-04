快訊

誰在惡搞？延平郡王祠鄭成功石雕遭「頭戴三角錐」 警方出手了

風雨無阻還是延期？強颱巴威恐亂分科測驗 大考中心下周討論

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」 舅舅看到這一幕不忍了：神經病

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾提案事後避孕藥轉類指示用藥「2日逾8千人連署」 食藥署回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈。聯合報系資料照
衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈。聯合報系資料照

衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。對此，主管機關衛福部食藥署指出，將積極在兼顧安全性、可近性原則下，研議醫師處方、藥師指示雙軌用藥模式。

食藥署將Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate三項藥品納入追蹤追溯藥品，首項為胃潰瘍治療用藥及墮胎用藥，後二者為事後避孕藥，恐害民眾於藥局買不到事後藥。藥師公會全聯會、台灣女人連線等婦女團體接連開記者會反對，認為新制恐害女性延誤用藥，是為難女人，也是以保護之名，行限制之實。

婦產科醫師多希望事後藥維持處方藥，婦產科醫師、衛福部次長林靜儀未迴避利害關係，發文稱「別跟沒帶保險套男人發生關係」，不僅挨轟角色錯置，也被指不食人間煙火，無視弱勢女性遭遇非自願性交等情況，也不知使用保險套仍可能意外懷孕。

提案民眾提到，事後藥具時效性，24小時內服用避孕成功率達95%，48至72小時服用成功率降至58至85%。一旦放寬，女性不需要經歷「預約掛號、排隊候診、醫生看診、批價領藥」的漫長流程。特別是遇到深夜、周末連假或偏鄉地區診所沒開時，不必去醫院掛急診與重症患者爭搶急診資源就能直接在24小時藥局取得藥物，爭取到最關鍵的數小時，能顯著降低意外懷孕的機率。

食藥署指出，有關民眾115年7月3日於公共政策網路參與平台提出「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」一案，於今天附議通過，食藥署後續會儘速聯繫提案人釐清並確認提案內容，並於2個月內，即115年9月4日前完成具體回應。

食藥署指出，將積極研議，在兼顧「安全性」與「可近性」的原則下，往「醫師處方」及「藥師指示」雙軌用藥模式研議。目前，緊急事後避孕藥納入追溯或追蹤系統仍在預告期間，食藥署將採納各界意見做調整。

衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。圖／截自提點子平台
衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。圖／截自提點子平台

食藥署 衛福部 避孕藥 林靜儀 婦產科

延伸閱讀

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言引議 林靜儀重申發文原意

原定7月上路卻急踩煞車…全台320萬毛孩的藥物戰 消基會提9大建議

看問題／食安蓋牌 食藥署違「安民心」初衷

致癌沙拉油下游業者增至291家 食藥署擬要求大規模食用油業者逐批檢驗

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

黃福祥出書談35年經營心法 揭中醫品牌「治未病」健康哲學

連鎖中醫體系馬光醫療網執行長黃福祥今在高雄舉辦「淬鍊成光」新書分享座談會，談及經營健康的哲學，他表示，資訊爆炸時代，民眾愈來愈容易陷入健康焦慮，比起追逐各種養生秘方，建立一套能長期實踐的生活方式，才是中醫「治未病」傳達的精神。

民眾提案事後藥轉類指示用藥「2日逾8千人連署」 食藥署回應了

衛福部擬嚴管事後避孕藥，引發民眾反彈，網友「屢敗的魔法師」在國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，2日內獲8076人覆議，今天正式通過。對此，主管機關衛福部食藥署指出，將積極在兼顧安全性、可近性原則下，研議醫師處方、藥師指示雙軌用藥模式。

非吸菸者、長者…肺癌成年輕女性「頭號殺手」 醫學界曝3大隱形因素

肺癌已不再是男性、長期吸菸者及中老年群體的「專利」。根據中國國家癌症中心2024年所發佈的《2022年中國惡性腫瘤疾病流行情況分析》顯示，肺癌已經超越乳腺癌，成為中國大陸女性惡性腫瘤之首，而且愈來愈多不吸菸的年輕女性正受到肺癌威脅。醫學界提醒市民必須警惕日常中的「隱形殺手」，並留意身體發出的早期警示。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。