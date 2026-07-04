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台灣聲記號推音樂療癒 盼病房以旋律陪伴生命
台灣聲記號音樂療癒協會今天表示，持續推動音樂走進醫院，透過現場演奏陪伴病患、家屬及醫護人員，盼未來也能深入病房及機構，以音樂陪伴更多與疾病奮戰的人，傳遞溫暖與希望。
協會今天下午在新北市永和區綠書店舉行會員大會，理事長吳承澐說明協會推動音樂療癒的理念與成果。他表示，協會結合音樂人、志工及會員，持續走入醫療場域舉辦現場演出，希望透過音樂帶給病患、家屬及醫護團隊片刻安定，尤其，現在醫療人力吃緊，醫病關係緊張，希望讓彼此在音樂互動中感受陪伴的力量。
吳承澐分享，曾與音樂人賴軍諺在關渡醫院演出，看到現場民眾隨著旋律擺動、拍打節拍，深刻感受到音樂跨越語言與身體限制，串起人與人之間的情感連結，也讓演出更具意義。
秘書長陳映君表示，協會已陸續與關渡醫院及振興醫院等醫療院所合作，邀請不同風格音樂人到候診大廳演出，無論是古典樂曲或耳熟能詳的流行音樂，都能舒緩候診民眾情緒，營造充滿療癒力的醫療環境。
她表示，期盼更多企業與社會各界加入支持行列，讓鋼琴、吉他、歌聲的音樂療癒行動持續擴展，為病患與家屬帶來喘息與力量，也讓更多人感受到被陪伴的溫暖。
故事繪本作家許秀美分享自身就醫經驗表示，過去定期到台大醫院回診時，曾在大廳聽見現場演奏，焦慮心情因音樂而獲得撫慰，深刻體會音樂對病友帶來的正向力量。她說，「有音符的跳動，真的是很棒，音樂帶給病友的力量讓人感動」。
協會告訴中央社記者，成員多由年輕音樂人及有愛的志工組成，彼此因為音樂或公益付出而認識，未來除計畫持續在醫院演出外，也希望將音樂帶進病房及長照機構，陪伴長者與臥床病人，與每個和生命搏鬥的人共享音樂之美。
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