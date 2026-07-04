非吸菸者、長者…肺癌成年輕女性「頭號殺手」 醫學界曝3大隱形因素

肺癌已不再是男性、長期吸菸者及中老年群體的「專利」。根據中國大陸國家癌症中心2024年所發佈的《2022年中國惡性腫瘤疾病流行情況分析》顯示，肺癌已經超越乳腺癌，成為中國大陸女性惡性腫瘤之首，而且愈來愈多不吸菸的年輕女性正受到肺癌威脅。醫學界提醒市民必須警惕日常中的「隱形殺手」，並留意身體發出的早期警示。

肺癌的發病成因複雜，並非單純取決於個人吸菸習慣，在女性患者當中，環境因素及生活習慣是關鍵，以下將列出3大常見致癌因素：

1、二手菸：女性肺癌重要誘因

在肺癌的非吸菸女性當中，二手菸暴露率高達70%，約四分之一女性患者與此相關。二手菸致癌物濃度高於一手菸，會損傷呼吸道細胞，提升肺腺癌發病風險，同時增加心腦血管疾病風險。

2、廚房油煙：家庭烹飪者隱形危機

在通風不良環境下，高溫烹飪產生的多環芳烴等致癌物濃度極高，相當於燃點96支香菸。長期暴露易引發「油煙綜合症」（如食慾減退、疲乏無力等），累積暴露會顯著增加肺癌風險。

3、有害氣體長期暴露

汽車廢氣、氡氣等均會提升患病風險。世衛組織（WHO）已將氡氣列為1類致癌物；氡氣易積聚於地庫、車庫及商場等通風不良的密閉空間，研究指氡氣濃度每上升100Bq/m³，肺癌風險約增加16%。

女性預防肺癌指南：科學防護4大關鍵措施

1、遠離菸害：吸菸者盡快戒菸，不吸菸者主動避開二手菸環境。 2、優化烹飪習慣：減少高溫爆炒與油炸，煮食前開啟抽油煙機，並在烹飪後持續通風，定期清潔抽油煙機。 3、減少高危環境停留：避免長時間滯留地庫、密閉車庫等高氡氣場所。 4、定期篩查：有肺癌家族史女性建議40歲起每年接受低劑量螺旋CT檢查；長期接觸二手菸、廚房油煙的女性應納入常規健康管理。

肺癌在女性群體間的發病率上升，確實值得社會大眾警惕，但市民無需過分恐慌。及早識別症狀、遠離致癌環境、堅持定期篩查，這些措施正是降低發病風險、提升治療機會的關鍵。

肺癌早期無特異症狀，早期只有警號，出現以下情況需盡快就醫：

1、持續乾咳，常規止咳治療無效 2、間斷性痰中帶血或反覆咳血 3、固定位置持續胸痛 4、胸悶、呼吸困難、氣短 5、聲音嘶啞且難以恢復 6、不明原因反覆低熱，抗生素治療無效 7、短期內體重急劇下降 8、吞嚥困難、頭頸部腫脹 9、上腔靜脈症候群（表現為頭頸部腫脹、充血感，或伴皮膚及口唇發紺等） 10、肺外表現（如杵狀指、關節腫痛、四肢無力等）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》