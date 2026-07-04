強颱巴威恐從北部掃過！下周最接近時間曝光 大台北及宜蘭恐降豪雨

巴威颱風來勢洶洶，氣象署預估下周四開始將會影響台灣，北部山區、基隆及宜蘭位於迎風面首當其衝，不論颱風登不登陸，都有出現豪雨機率。最新預報在桃竹苗及台中山區已經出現雨量紫爆。

巴威颱風升級強颱，目前距離台灣約3300多公里，未來五天受北邊太平洋高壓導引，將持續朝偏西到西北西方向移動。而由於這段期間海溫、垂直風切條件相當適合巴威發展。氣象署預估，巴威可能再升級為「強一點的強颱」。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，目前巴威七級暴風半徑相當對稱，強對流範圍大，預估會周三巴威來到菲律賓東方海面上時，將會是以巔峰姿態北轉。而北轉後，海溫變低，巴威強度有機會減弱為強颱下限或中颱上限。

鄭傑仁說，最新預報顯示颱風將從台灣北部海域擦身而過，不排除發佈颱風警報，但要視颱風北轉角度而定，太平洋高壓、颱風本身的環流大小，都是變因，目前預報不確定性仍太大。

鄭傑仁指出，周四開始，颱風接近，台灣周邊風場改吹偏東北風到北風，各地降雨機會增加，迎風面桃園以北、基隆及宜蘭，有零星短暫陣雨、雷雨，越晚降雨機會越大。

鄭傑仁表示，最新預報顯示，颱風將於周五、周六最接近台灣，不論是受颱風本身或是外圍環流影響，大台北及宜蘭地區首當其衝，有局部大雨機會，山區更可能來到局部豪雨。

颱風路徑仍有不確定性，氣象署估得等到周一、周二會比較明朗。圖／氣象署提供