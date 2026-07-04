快訊

「秀燕將啟程」挑戰2028？ 盧秀燕擁江啟臣送特製桌牌引聯想

強颱巴威恐從北部掃過！下周最接近時間曝光 大台北及宜蘭恐降豪雨

中職／樂天桃猿賽前傳意外！林承飛遭強襲球擊中頸部送醫 太太發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

乙型鏈球菌罕見重創母體…花蓮門諾醫院成功救命 夫感動嘆：真的是上帝幫忙

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院跨科團隊搶救，成功搶救遭乙型鏈球菌重創的產婦脫離險境。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院跨科團隊搶救，成功搶救遭乙型鏈球菌重創的產婦脫離險境。圖／門諾醫院提供

台北王先生帶著孕妻驅車到花蓮享用她心心念念的章魚燒，沒想到妻子突然破水，產後發高燒陷入休克，醫師診斷是乙型鏈球菌直接重創母體，案例相當少見，醫療團隊全力投入，經跨科團隊全力搶救，持續施以抗生素治療，病患已經脫離險境。

門諾醫院表示，王先生與妻子結婚剛滿周年，因妻子懷孕39周，研判距離生產還有幾天，兩人專程到花蓮來吃脆皮章魚燒，卻在晚間突然破水，就近到門諾醫院待產，順利產下一名女嬰。

小夫妻剛迎來新生命，妻子卻在產後不久突然發高燒，接著意識混亂、休克與昏迷，「病程發展以小時計算」，醫療團隊追查，迅速確認是感染乙型鏈球菌。

「臨床51年，第一次遇到乙型鏈球菌不是感染新生兒，直接重創母體」門諾婦產科主治醫師廖基元說，乙型鏈球菌是新生兒感染最常見的細菌之一，但多是經由產道感染新生兒，引發敗血症等重症。

廖基元說王太太產前乙型鏈球菌篩檢是陰性，臨床仍有1成左右的假陰性機率，研判病菌可能潛伏體內，在生產過程孕婦免疫力短暫下降時，大量繁殖並快速侵入腦部。

門諾醫院表示，確認病因後立即集結婦產科、神經內科、重症醫學科、小兒科及護理團隊，啟動跨科別搶救機制，藉由快速判斷與即時處置，全力搶救王妻生命，在加護病房日夜照護並持續以抗生素治療，終於成功打敗死神，王妻腦部功能沒有嚴重損傷，健康狀況持續恢復，脫離險境。

本身是基督徒的王先生在這段期間持續在病房外禱告，對於門諾醫院團隊傾全力救治妻子，非常感動，他說，「真的是上帝幫忙，把我們帶到門諾醫院，救了我太太。」

花蓮門諾醫院跨科團隊搶救，成功搶救遭乙型鏈球菌重創的產婦脫離險境。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院跨科團隊搶救，成功搶救遭乙型鏈球菌重創的產婦脫離險境。圖／門諾醫院提供

門諾醫院 花蓮 新生兒

延伸閱讀

單胎機率99%！紅毛猩猩懷雙胞胎 北市動物園剖腹產完成罕見壯舉

才剛產下雙胞胎！北市動物園紅毛猩猩「小寶」今晨夭折 「大寶」命危

蘭嶼驚傳潛水意外！潛客上岸後失去生命跡象 疑潛水夫病送醫搶救

中壢興國派出所傳槍聲 1警員倒臥在地送醫急救

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

巴威恐從北部掃過 下周最近台時間曝光 北部山區雨量紫爆

巴威颱風來勢洶洶，氣象署預估下周四開始將會影響台灣，北部山區、基隆及宜蘭位於迎風面首當其衝，不論颱風登不登錄，都有出現豪雨機率。最新預報在桃竹苗及台中山區已經出現雨量紫爆。

乙型鏈球菌罕見重創母體　花蓮門諾醫院跨科團隊成功救回一命

台北王先生帶著孕妻驅車到花蓮享用她心心念念的章魚燒，沒想到妻子突然破水，產後發高燒陷入休克，醫師診斷是乙型鏈球菌直接重創母體，案例相當少見，醫療團隊全力投入，經跨科團隊全力搶救，持續施以抗生素治療，病患已經脫離險境。

HOPE百人捐髮 190公分建中生第3度捐髮 盼未來癌友不再因外貌被貼標籤

癌症希望基金會（HOPE）今舉辦「首望相助—希望從頭開始」百人捐髮活動，101位捐髮者響應，年齡橫跨3至72歲，近6成首次捐髮，男性捐髮者占一成。16歲建中學生「承澤」今天第三度捐髮，從小男孩至今已是190公分青少年，他說，樂意持續捐髮，但由衷希望有天不再需要自己捐髮，「代表醫療假髮供需平衡，社會進步、不再用外貌為病友貼上沈重社會標籤。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。