乙型鏈球菌罕見重創母體…花蓮門諾醫院成功救命 夫感動嘆：真的是上帝幫忙

台北王先生帶著孕妻驅車到花蓮享用她心心念念的章魚燒，沒想到妻子突然破水，產後發高燒陷入休克，醫師診斷是乙型鏈球菌直接重創母體，案例相當少見，醫療團隊全力投入，經跨科團隊全力搶救，持續施以抗生素治療，病患已經脫離險境。

門諾醫院表示，王先生與妻子結婚剛滿周年，因妻子懷孕39周，研判距離生產還有幾天，兩人專程到花蓮來吃脆皮章魚燒，卻在晚間突然破水，就近到門諾醫院待產，順利產下一名女嬰。

小夫妻剛迎來新生命，妻子卻在產後不久突然發高燒，接著意識混亂、休克與昏迷，「病程發展以小時計算」，醫療團隊追查，迅速確認是感染乙型鏈球菌。

「臨床51年，第一次遇到乙型鏈球菌不是感染新生兒，直接重創母體」門諾婦產科主治醫師廖基元說，乙型鏈球菌是新生兒感染最常見的細菌之一，但多是經由產道感染新生兒，引發敗血症等重症。

廖基元說王太太產前乙型鏈球菌篩檢是陰性，臨床仍有1成左右的假陰性機率，研判病菌可能潛伏體內，在生產過程孕婦免疫力短暫下降時，大量繁殖並快速侵入腦部。

門諾醫院表示，確認病因後立即集結婦產科、神經內科、重症醫學科、小兒科及護理團隊，啟動跨科別搶救機制，藉由快速判斷與即時處置，全力搶救王妻生命，在加護病房日夜照護並持續以抗生素治療，終於成功打敗死神，王妻腦部功能沒有嚴重損傷，健康狀況持續恢復，脫離險境。

本身是基督徒的王先生在這段期間持續在病房外禱告，對於門諾醫院團隊傾全力救治妻子，非常感動，他說，「真的是上帝幫忙，把我們帶到門諾醫院，救了我太太。」