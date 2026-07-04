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台灣虎航東京返高雄航班轉降桃機 駕駛艙煙霧警示亮起、機艙未見異常

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
台灣虎航今天一架自日本東京成田飛往高雄的IT281航班，飛行途中因駕駛艙短暫出現電子艙煙霧警示，機組員考量飛航安全，依標準程序向航管通報後，決定轉降桃園國際機場。班機已平安落地，機上旅客全數安全下機，無人受傷。（示意圖 非當事飛機）。記者季相儒／攝影
台灣虎航今天一架自日本東京成田飛往高雄的IT281航班，飛行途中因駕駛艙短暫出現電子艙煙霧警示，機組員考量飛航安全，依標準程序向航管通報後，決定轉降桃園國際機場。班機已平安落地，機上旅客全數安全下機，無人受傷。（示意圖 非當事飛機）。記者季相儒／攝影

台灣虎航今天一架自日本東京成田飛往高雄的IT281航班，飛行途中因駕駛艙短暫出現電子艙煙霧警示，機組員考量飛航安全，依標準程序向航管通報後，決定轉降桃園國際機場。班機已平安落地，機上旅客全數安全下機，無人受傷。

台灣虎航表示，當時駕駛艙顯示電子艙煙霧警示訊息，但機艙內並未出現煙霧，也未發現任何燃燒物，警示燈隨後自行解除。不過，機組員仍秉持安全至上的原則，不因警示消失而繼續飛往目的地，而是依照飛航程序選擇就近降落桃園機場。

班機降落後，在桃園機場塔台引導下駛離主跑道，旅客依正常程序下機。航空公司隨即啟動應變機制，安排受影響旅客改搭陸路交通返回高雄，並向旅客致歉，感謝配合與體諒。

對於外界一度傳出機上有物品燃燒的消息，台灣虎航澄清，機艙內沒有任何煙霧或燃燒情形，相關傳聞並非事實。此次轉降純粹是因應駕駛艙出現煙霧警示，機組員依照飛航安全規範採取預防性處置。

台灣虎航指出，事件發生後已主動通報民航局，並同步通知飛機原廠，後續將由相關單位與原廠共同檢查，釐清警示訊息發生原因，確認飛機狀況無虞後，再投入後續營運。

虎航 東京

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