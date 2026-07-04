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HOPE百人捐髮190公分建中生第3度捐髮 盼未來癌友不再因外貌被貼標籤

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
16歲建中學生承澤今天第三度捐髮，從右小男孩至今已是190公分青少年，他說，雖樂意持續捐髮，但由衷希望有天募捐平台不再需要自己。記者林琮恩／攝影
16歲建中學生承澤今天第三度捐髮，從右小男孩至今已是190公分青少年，他說，雖樂意持續捐髮，但由衷希望有天募捐平台不再需要自己。記者林琮恩／攝影

癌症希望基金會（HOPE）今舉辦「首望相助—希望從頭開始」百人捐髮活動，101位捐髮者響應，年齡橫跨3至72歲，近6成首次捐髮，男性捐髮者占一成。16歲建中學生「承澤」今天第三度捐髮，從小男孩至今已是190公分青少年，他說，樂意持續捐髮，但由衷希望有天不再需要自己捐髮，「代表醫療假髮供需平衡，社會進步、不再用外貌為病友貼上沈重社會標籤。」

承澤指出，他初次接觸捐髮是5歲左右，看了老師提供影片，內容敘述癌症病童落髮無法上學，當時他雖沒有零用錢可加入捐款，但願意捐出頭髮幫助他們。開始留髮後，在學校常被同儕嘲笑「那個人好怪」，開始同理病童不願上學的心情，他9歲第一次捐髮，至今已是第3次，也努力勸說同學、未來的同事甚至孩子，盼延續「善的傳承」。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，基金會2002年成立首家癌症病人假髮銀行，至今每年約服務2千多位癌症病友，除捐髮外，也有不少民眾主動捐款，每年約產出600頂假髮，許多捐髮者從小捐到大，甚至有人一出生就開始留長頭髮，形成善的循環。

蘇連瓔指出，捐髮也從助人行動，延伸為生命教育，影響更多大眾加入助人工程，而對於男性捐髮者而言，留長頭髮在校園中需承受異樣眼光，格外辛苦。

承澤說，他並不覺得留長頭髮壓力大，在他就讀的建中，留長髮的男生不在少數，同儕多能理解他為病友付出的行為，且他身高較高，可用體型對抗刻板印象與不友善眼光。他表示，未來仍要持續捐髮，但希望有一天，醫療級假髮能夠供需平衡，社會不再以外貌作為評斷他人眼光，捐髮平台不再需要他。

即將升上高中的湘絜，4歲第一次捐髮至今，已是第6度捐髮，有如「2年一次的約定」，陪伴她從幼兒園一路成長，即將邁入高中階段，對她而言，捐髮早已不是一次公益行動，而是持續多年的習慣與承諾。她表示，若有機會仍希望繼續捐打，相信社會上每個人多付出一點力量，就能匯聚成改變他人的「大力量」，幫助更多有需要的民眾。

即將升上高中的湘絜，從4歲第一次捐髮至今，已是第6度捐髮，有如「2年一次的約定」，陪伴她從幼兒園一路成長。記者林琮恩／攝影
即將升上高中的湘絜，從4歲第一次捐髮至今，已是第6度捐髮，有如「2年一次的約定」，陪伴她從幼兒園一路成長。記者林琮恩／攝影

癌症 捐款 建中

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