飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

台灣虎航一架客機今天要從東京飛回高雄，但航行到一半突傳異味，改降桃園，旅客目擊落地後桃機也出動消防車待命。虎航表示，飛行中航機出現短暫電子艙煙霧告警，安全起見轉降桃機，後續將以陸運方式將旅客送回高雄。

台灣虎航IT281今天上午要從東京成田返回高雄，但航行到一半，突傳煙霧味，尤其駕駛艙異味最濃厚。機上旅客透露，在機上就有聞到類似燒塑膠的味道，空服員跟他說前面駕駛艙煙味滿濃的，但找不到原因，安全起見先轉降桃園。落地後也有旅客目擊，桃機有消防車出動待命。

台灣虎航表示，航機出現短暫電子艙煙霧警告，但並無出現煙霧。雖然指示燈稍後熄滅，但為求謹慎，駕駛艙組員依程序向航管通報後，就近轉降至桃園機場且依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機。

台灣虎航強調，機內機內沒有發現任何燃燒物，只是出現異味，第一時間除將此事件主動向民航局通報外，也向原廠反映以求釐清問題根因，守護飛航安全。

台灣虎航說，後續將優先協助受影響的IT281航班旅客以陸運方式回高雄。造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。