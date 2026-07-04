暑假準備出國？首次辦護照免跑外交部 戶政事務所就能辦

暑假出國旅遊旺季到來，首次申辦護照不用再跑外交部。內政部表示，自2020年推出「首次申辦護照一處收件全程服務」以來，民眾只要到全國任一戶政事務所即可完成送件，免去往返不同機關的麻煩。截至目前，這項服務累計受理已突破128萬件，成為不少民眾首次辦護照的便利管道。

內政部指出，暑假是國人出國旅遊高峰期，護照申辦需求也明顯增加。為提升便民服務，內政部與外交部領事事務局整合跨機關系統，首次申辦護照的民眾可直接前往鄰近的戶政事務所辦理，不必親自跑外交部領事事務局，大幅節省交通時間與往返成本。

申辦流程也相當簡單。民眾到戶政事務所完成送件後，可透過四大超商、郵局、農漁會，或網路銀行等多元管道繳納護照規費。待外交部完成審核及製發後，約14個工作天即可回到原送件的戶政事務所免費領取護照；若不方便親自領取，也可選擇付費郵寄至指定地址，讓領件方式更具彈性。

內政部表示，「一處收件全程服務」推動6年來，累計受理案件已超過128萬件，不僅讓首次辦理護照更加方便，也展現跨部會合作提升行政效率的成果。透過戶政事務所與外交部領事事務局的系統整合，民眾只需跑一個地方，就能完成送件流程，減少奔波的不便。

內政部強調，未來將持續深化與各部會的橫向合作，推動更多便民措施，打造免奔波、零障礙的戶政服務，讓行政流程更有效率，也讓公共服務更貼近民眾日常生活需求。