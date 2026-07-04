雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

不少冰箱門內側都設有專門放雞蛋的凹槽，容易讓人誤以為是最佳存放位置。然而，專家指出，冰箱門因頻繁開關，溫度變化幅度最大，也是整台冰箱相對較溫暖的區域。雖然醬料、飲料等含有較多防腐成分的食品適合放在冰箱門，但雞蛋、牛奶等容易腐敗的食物則不建議放置於此。

專家表示，雞蛋最適合存放在冰箱中層或下層，尤其是靠近後方的位置。這些區域溫度較低且穩定，較不受開關冰箱影響，有助於維持美國食品藥物管理局（FDA）建議的攝氏4.4度（華氏40度）以下保存環境，避免雞蛋落入細菌容易快速繁殖的「危險溫度帶」，降低食品安全風險。

至於雞蛋是否一定要冷藏，則因各國作法不同而有所差異。以許多歐盟國家為例，雞蛋多半採室溫販售與保存，原因在於當地通常不要求雞蛋上市前清洗，因此蛋殼仍保有天然保護膜「角質層（cuticle）」，可減少細菌入侵，不一定需要冷藏。

不過，美國規定所有經美國農業部（USDA）分級販售的雞蛋，上市前都必須經過清洗與消毒。由於清洗過程會去除蛋殼外層的天然保護膜，因此FDA建議民眾購買後應立即放入冰箱冷藏，以維持品質與安全。

至於台灣的情況，市售雞蛋有洗選蛋與未洗選蛋兩種。農業部表示，洗選蛋已經過專業清洗、殺菌後即可直接放入冰箱冷藏，不建議再自行水洗，以免增加污染風險。若是在傳統市場購買未洗選蛋，則建議挑選蛋殼完整、乾淨的雞蛋，回家後可用乾淨軟布擦拭，再放入冰箱冷藏保存，同樣不要以清水清洗，以免破壞蛋殼保護層，反而提高微生物入侵的機會。

此外，專家也提醒幾項常見的雞蛋保存錯誤方式，包括沒有全程冷藏於攝氏4.4度以下、將雞蛋從原包裝紙盒取出存放、未檢查蛋殼是否有裂痕或髒污，以及沒有留意保存期限與包裝日期，都可能影響雞蛋的新鮮度與食用安全。