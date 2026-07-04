快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
專家表示，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。示意圖／ingimage
專家表示，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。示意圖／ingimage

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

不少冰箱門內側都設有專門放雞蛋的凹槽，容易讓人誤以為是最佳存放位置。然而，專家指出，冰箱門因頻繁開關，溫度變化幅度最大，也是整台冰箱相對較溫暖的區域。雖然醬料、飲料等含有較多防腐成分的食品適合放在冰箱門，但雞蛋、牛奶等容易腐敗的食物則不建議放置於此。

專家表示，雞蛋最適合存放在冰箱中層或下層，尤其是靠近後方的位置。這些區域溫度較低且穩定，較不受開關冰箱影響，有助於維持美國食品藥物管理局（FDA）建議的攝氏4.4度（華氏40度）以下保存環境，避免雞蛋落入細菌容易快速繁殖的「危險溫度帶」，降低食品安全風險。

至於雞蛋是否一定要冷藏，則因各國作法不同而有所差異。以許多歐盟國家為例，雞蛋多半採室溫販售與保存，原因在於當地通常不要求雞蛋上市前清洗，因此蛋殼仍保有天然保護膜「角質層（cuticle）」，可減少細菌入侵，不一定需要冷藏。

不過，美國規定所有經美國農業部（USDA）分級販售的雞蛋，上市前都必須經過清洗與消毒。由於清洗過程會去除蛋殼外層的天然保護膜，因此FDA建議民眾購買後應立即放入冰箱冷藏，以維持品質與安全。

至於台灣的情況，市售雞蛋有洗選蛋與未洗選蛋兩種。農業部表示，洗選蛋已經過專業清洗、殺菌後即可直接放入冰箱冷藏，不建議再自行水洗，以免增加污染風險。若是在傳統市場購買未洗選蛋，則建議挑選蛋殼完整、乾淨的雞蛋，回家後可用乾淨軟布擦拭，再放入冰箱冷藏保存，同樣不要以清水清洗，以免破壞蛋殼保護層，反而提高微生物入侵的機會。

此外，專家也提醒幾項常見的雞蛋保存錯誤方式，包括沒有全程冷藏於攝氏4.4度以下、將雞蛋從原包裝紙盒取出存放、未檢查蛋殼是否有裂痕或髒污，以及沒有留意保存期限與包裝日期，都可能影響雞蛋的新鮮度與食用安全。

雞蛋 冰箱 食品安全

延伸閱讀

床上表現最差！網友一面倒點名「2星座」：完全沒反應、超自我

中醫診所「院長辭世」突停業！病患不捨湧入悼念：華陀再世

骨子裡很壞！4星座被點名超腹黑 雙魚用退讓害你愧疚

太邪惡！呂捷證實都市傳說 半夜「1張照」飛機上乘客都醒了

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

虎航航行中機艙突傳異味 緊急改降桃園 桃機出動消防車待命

台灣虎航一架客機今天要從東京飛回高雄，但航行到一半突傳異味，緊急改降桃園，旅客目擊落地後桃機也出動消防車待命。虎航表示，飛行中航機出現短暫電子艙煙霧告警，安全起見轉降桃機，後續將以陸運方式將旅客送回高雄。

暑假準備出國？首次辦護照免跑外交部 戶政事務所就能辦

暑假出國旅遊旺季到來，首次申辦護照不用再跑外交部。內政部表示，自2020年推出「首次申辦護照一處收件全程服務」以來，民眾只要到全國任一戶政事務所即可完成送件，免去往返不同機關的麻煩。截至目前，這項服務累計受理已突破128萬件，成為不少民眾首次辦護照的便利管道。

龔明鑫赴新竹下鄉 白營場外抗議致癌油 籲釐清責任與制度漏洞

民進黨「2026縣市政策說明會－台灣好生活」新竹場今日下午登場，邀集中央部會首長與地方參選人同台說明政策方向。經濟部長龔明鑫、教育部長鄭英耀與民進黨新竹市長參選人莊競程共同出席，不過，場外有白營民代快閃抗議，批評1300噸致癌油品流向不明，案油品廠商早於2016年曾獲優良廠商認證，質疑相關認證是否缺乏後續監管與退場機制，要求經濟部出面說明並強化管理責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。