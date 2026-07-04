快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

指標油價續跌至每桶67美元 中油：下周汽油每公升降0.6元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
指標油價續跌至每桶67美元，中油宣布下周汽油每公升降0.6元、柴油降0.7元。圖／中油提供
指標油價續跌至每桶67美元，中油宣布下周汽油每公升降0.6元、柴油降0.7元。圖／中油提供

國內油價連三降。中油4日宣布，自下周一（6日）凌晨零時起至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

中油指出，美伊目前持續協商，但在荷莫茲海峽全面開放自由通航議題上，尚未達成共識，國際油價震盪後小跌。根據油價公式，上周指標油價每桶69.8美元，本周67.05美元，新台幣匯率貶值，考量匯率後指標油80％變動幅度為下跌2.82％。

美伊戰爭2月28日開打，中油表示，自2月28日至7月5日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約167.1億元，以及日韓等亞鄰國家油價補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，7月6日至7月12日國內汽、柴油價格分別調降0.6元及0.7元。

中油6月22日起連續3周調降國內油價，汽油3次累計每公升調降2.6元，柴油2.2元。

中油 油價 美伊

延伸閱讀

花旗：油價年底下探60美元 預期美伊MOU將持續有效

補漲行情來了？SCFI 連九漲、油價回落 貨櫃三雄走強 長榮飆逾5%

花旗預測布蘭特油價 年底時最低可能跌到每桶60美元

台聚集團按讚塑化Q3動能 評估油價、原料價格回落

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

雞蛋放冰箱門錯了！專家揭「1原因」超不推 正確保存法曝光

許多人買回雞蛋後，習慣直接放進冰箱門上的蛋架，認為方便拿取又符合設計用途。不過，《Good Housekeeping》指出，專家提醒，冰箱門其實是最不適合存放雞蛋的位置，若想延長保鮮時間、降低細菌滋生風險，最好改放冰箱中下層靠後方等溫度較穩定的區域。

虎航航行中機艙突傳異味 緊急改降桃園 桃機出動消防車待命

台灣虎航一架客機今天要從東京飛回高雄，但航行到一半突傳異味，緊急改降桃園，旅客目擊落地後桃機也出動消防車待命。虎航表示，飛行中航機出現短暫電子艙煙霧告警，安全起見轉降桃機，後續將以陸運方式將旅客送回高雄。

暑假準備出國？首次辦護照免跑外交部 戶政事務所就能辦

暑假出國旅遊旺季到來，首次申辦護照不用再跑外交部。內政部表示，自2020年推出「首次申辦護照一處收件全程服務」以來，民眾只要到全國任一戶政事務所即可完成送件，免去往返不同機關的麻煩。截至目前，這項服務累計受理已突破128萬件，成為不少民眾首次辦護照的便利管道。

龔明鑫赴新竹下鄉 白營場外抗議致癌油 籲釐清責任與制度漏洞

民進黨「2026縣市政策說明會－台灣好生活」新竹場今日下午登場，邀集中央部會首長與地方參選人同台說明政策方向。經濟部長龔明鑫、教育部長鄭英耀與民進黨新竹市長參選人莊競程共同出席，不過，場外有白營民代快閃抗議，批評1300噸致癌油品流向不明，案油品廠商早於2016年曾獲優良廠商認證，質疑相關認證是否缺乏後續監管與退場機制，要求經濟部出面說明並強化管理責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。