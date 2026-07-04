花火節人潮衰退…告五人、冰球樂團助陣沙灘音樂季 盼旅客多留幾天

澎湖花火節神話衰退，今年5月登場，和國際知名IP聯名，但一整個月的訪澎旅遊人次仍較去年同期衰退約15.5%。為吸引旅客青睞，觀光署於花火節閉幕前夕推出沙灘音樂季，邀來多個知名樂團，包含告五人、冰球樂團，預估能吸引上萬即將收假的大學生聽團仔，前來朝聖。

澎湖縣政府統計，去年1月至5月觀光人數達17萬1866人，但今年同期卻僅有14萬7896人，少了約2萬3千餘人。顯示澎湖觀光正在衰退，花火節5月登場，希望擔任救火隊拉起國旅人次。只不過5月數字出爐較去年同期，海運人次仍是衰退22%、空運衰退9%。

澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡表示，澎湖今年當選Booking.com全球最好客旅遊目的地，但國人出國旅遊暢旺，確實影響到國旅人次，再加上今年端午連假不如去年是在5月底，因此衝擊了5月來訪人次。

今年花火節號稱史上規模最大，除延長一個月一路到8月25日、期間場次更多達33場，也和國際知名IP七龍珠合作，主打沈浸式體驗。觀光署更加碼，於8月21日至8月23日一連三天，於著名的隘門沙灘上舉辦「澎大海沙灘音樂季」。

觀光署表示，國內外30組人氣樂團，從白天到夜晚接力開唱。本土天團包含金曲樂團告五人、超夯團icyball冰球樂團、甜約翰、美秀集團、海豚刑警及康士坦的變化球。日本知名動畫「死神」、「排球少年」等主題曲原聲主唱IKE及泰國人氣新星YourMOOD也將首度登陸澎湖。

澎湖國家風景區管理處處長郭振陵說，音樂季預計可以吸引上萬名旅客前往，目標族群鎖定即將收假的大學生們，希望聽團仔聽完三天音樂季，還能留下來順便觀賞花火節閉幕。花火節結束後，也還有各項運動賽事，包含馬拉松、自行車賽、大行軍等要降低旅遊淡季的人潮空窗期。

劉美凡表示，冬季受限於東北季風，旅遊人次驟減，但縣府持續開發社區小旅行等深度旅遊模式，希望提供旅客不同季節、不同玩法。