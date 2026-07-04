快訊

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」！舅舅看到這一幕不忍了：神經病

中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

聽新聞
0:00 / 0:00

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
全球當代藝術機AIRSORAYAMA 空山銀正式誕生。圖／星宇航空提供
全球當代藝術機AIRSORAYAMA 空山銀正式誕生。圖／星宇航空提供

星宇航空首架特別塗裝機「空山銀」（AIRSORAYAMA Silver）完成交機，董事長張國煒將親自駕駛新機返台，預計明天（5日）上午11時5分飛抵桃園國際機場，為這架結合航空與當代藝術的A350-1000藝術機完成返台首航。

星宇航空表示，機身編號B-58553的A350-1000「空山銀」3日在法國土魯斯Airbus總部完成交機，由張國煒率隊出席交機典禮，並與Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner及Rolls-Royce民用航空總裁Rob Watson共同主持儀式。張國煒將於法國當地時間4日下午3時親自執飛返台，預計台灣時間5日上午11時5分抵達桃園機場

「空山銀」由日本藝術家空山基操刀設計，是星宇航空首架藝術塗裝機。機身以空山基代表性的金屬美學為主軸，採銀色為主、金色點綴，聯名標誌延伸至機身、機腹、翼尖及機頂，機腹並融入其經典作品「機械鯊魚」意象。

星宇航空指出，為呈現空山基作品獨有的液態金屬質感，同時符合A350碳纖維機身特性及航空安全規範，團隊與Airbus及塗料品牌Mankiewicz合作，歷經約3年籌備及多次測試，採用高濃度特殊雲母與多層塗裝工法，完成此次特殊塗裝。

星宇航空執行長翟健華表示，此次跨界合作歷時3年完成，感謝空山基及Airbus等合作夥伴共同克服技術挑戰，讓藝術作品真正翱翔天際，也為旅客帶來不同於以往的飛行體驗。

配合「空山銀」返台，星宇航空同步推出A350-1000「空山銀」及「空山金」1比200飛機模型，將於5日上午9時在星宇小舖開賣，6日起於形象門市販售，11日也將於免稅預購平台上市，每組售價2980元。

星宇航空與Airbus於土魯斯總部舉辦盛大的交機儀式，將儀式現場精心打造為頂級藝術品發布會。圖／星宇航空提供
星宇航空與Airbus於土魯斯總部舉辦盛大的交機儀式，將儀式現場精心打造為頂級藝術品發布會。圖／星宇航空提供

星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供

星宇航空、Airbus、Rolls-Royce團隊共同於「空山銀」前拍攝紀念，慶祝交機完成。圖／星宇航空提供
星宇航空、Airbus、Rolls-Royce團隊共同於「空山銀」前拍攝紀念，慶祝交機完成。圖／星宇航空提供

張國煒 星宇航空 桃園機場

延伸閱讀

星宇新機入隊 規模擴增

星宇航空全新SNOOPY主題航班登場 主題備品全面更新

星宇航空推出福袋抽百萬名車 全新史努比主題航班啟航

夏日必嘗！7-ELEVEN CITY TEA再推「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」

相關新聞

油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

中油公司4日宣布，自7月6日凌晨零時起，至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元。分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

花火節人潮衰退... 告五人、冰球助陣沙灘音樂季 盼旅客多留幾天

澎湖花火節神話衰退，今年5月登場，和國際知名IP聯名，但一整個月的訪澎旅遊人次仍較去年同期衰退約15.5%。為吸引旅客青睞，觀光署於花火節閉幕前夕推出沙灘音樂季，邀來多個知名樂團，包含告五人、冰球樂團，預估能吸引上萬即將收假的大學生聽團仔，前來朝聖。

致癌黑心油再現　消基會籲建立公益團體訴訟制度

致癌黑心油再現，消基會今表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，由具有公益資格的消費者保護團體，在主管機關同意下，以公益名義直接提起訴訟。

國際研究：久坐每天多1小時 癌症死亡風險增10%

久坐不只腰痠背痛，罹癌風險恐也上升，一項最新國際研究發現，每天增加1小時持續久坐行為，癌症死亡風險多10%；若能改為體能...

我國成人25%罹睡眠呼吸中止症 醫：幼兒罹病恐在校園遭霸凌

睡眠呼吸中止症盛行，全球約有10億人罹病，我國成年人約25%均有相關症狀。長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹說，睡眠醫學被歸類於預防醫學，幼兒若睡眠不佳，恐導致生長發育不良，因體型瘦弱在學校遭同儕霸凌，成年人睡眠呼吸中止症恐導致糖尿病、多項心血管疾病，老年人則會引發失智症、阿茲海默症，民眾若出現類似情況，建議積極就醫治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。