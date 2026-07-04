張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

星宇航空首架特別塗裝機「空山銀」（AIRSORAYAMA Silver）完成交機，董事長張國煒將親自駕駛新機返台，預計明天（5日）上午11時5分飛抵桃園國際機場，為這架結合航空與當代藝術的A350-1000藝術機完成返台首航。

星宇航空表示，機身編號B-58553的A350-1000「空山銀」3日在法國土魯斯Airbus總部完成交機，由張國煒率隊出席交機典禮，並與Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner及Rolls-Royce民用航空總裁Rob Watson共同主持儀式。張國煒將於法國當地時間4日下午3時親自執飛返台，預計台灣時間5日上午11時5分抵達桃園機場。

「空山銀」由日本藝術家空山基操刀設計，是星宇航空首架藝術塗裝機。機身以空山基代表性的金屬美學為主軸，採銀色為主、金色點綴，聯名標誌延伸至機身、機腹、翼尖及機頂，機腹並融入其經典作品「機械鯊魚」意象。

星宇航空指出，為呈現空山基作品獨有的液態金屬質感，同時符合A350碳纖維機身特性及航空安全規範，團隊與Airbus及塗料品牌Mankiewicz合作，歷經約3年籌備及多次測試，採用高濃度特殊雲母與多層塗裝工法，完成此次特殊塗裝。

星宇航空執行長翟健華表示，此次跨界合作歷時3年完成，感謝空山基及Airbus等合作夥伴共同克服技術挑戰，讓藝術作品真正翱翔天際，也為旅客帶來不同於以往的飛行體驗。

配合「空山銀」返台，星宇航空同步推出A350-1000「空山銀」及「空山金」1比200飛機模型，將於5日上午9時在星宇小舖開賣，6日起於形象門市販售，11日也將於免稅預購平台上市，每組售價2980元。

星宇航空與Airbus於土魯斯總部舉辦盛大的交機儀式，將儀式現場精心打造為頂級藝術品發布會。圖／星宇航空提供

星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供