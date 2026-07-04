影／「種傘」vs.「種樹」爭議延燒 環境部長彭啓明這樣說

高雄借鏡韓國經驗引進3座大型遮陽傘，放置在捷運、輕軌轉乘路口，每座造價近30萬元，卻引爆「種傘不如種樹」爭議。環境部長彭啓明今上午到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕，被問及此事，他回應「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」。

環境部長彭啓明表示，種樹仍是改善高溫環境最好的方式，不僅能提供樹蔭，也有助改善空氣流動、降低環境溫度；但部分都會區、尤其大型十字路口，受地下管線、道路設計及空間限制影響，確實不易種植大型喬木。

彭啓明指出，若地面已全面水泥化，又無法種樹，就必須透過遮陽棚、遮陽傘等設施，降低民眾直接曝曬的風險，但水泥地本身無法有效降溫，人工遮蔭僅能短暫遮陽，無法從根本改善熱環境。

不少國家在無法種樹的都市路口設置大型遮陽傘或遮棚，作為照顧行人的配套措施也是可行的方式，不過從長遠角度來看，改善都市熱島效應仍應以增加樹木覆蓋率、多種樹為優先，才能真正提升城市降溫效果。

彭啓明認為，種傘沒辦法長久，還是要以種樹為主，種傘它還是水泥建築，台灣的水泥建築已經太多，希望縣市首長在規畫時，把綠蔭、樹木的量，長期考慮進去。

此外，環境部正利用空拍與光達（LiDAR）技術重新盤點全台都市熱區，找出最需要增加綠蔭的地點，作為未來植樹優先順序。他指出，法國已完成全國熱區盤點，台灣也將比照辦理，先掌握「哪裡最熱、哪裡最需要種樹」，再集中資源改善。

初步評估，台灣都會區的樹木覆蓋量仍明顯不足，可能需增加一倍以上，才能達到理想降溫效果，不過受限於道路空間、交通及都市設計，不可能所有地點都加倍種樹，必須優先在最迫切需要降溫的熱區植樹。

「我建議不要砍樹，如果真的沒辦法種樹，再用其他遮陽的做法。」他強調，樹蔭是最有效、也最長久的降溫方式，不僅能遮陽，更能改善都市熱島效應，增設人工遮陽設施或水泥構造，都無法真正解決高溫問題。

環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影