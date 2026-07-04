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影／「種傘」vs.「種樹」爭議延燒 環境部長彭啓明這樣說

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影

高雄借鏡韓國經驗引進3座大型遮陽傘，放置在捷運、輕軌轉乘路口，每座造價近30萬元，卻引爆「種傘不如種樹」爭議。環境部彭啓明今上午到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕，被問及此事，他回應「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」。

環境部長彭啓明表示，種樹仍是改善高溫環境最好的方式，不僅能提供樹蔭，也有助改善空氣流動、降低環境溫度；但部分都會區、尤其大型十字路口，受地下管線、道路設計及空間限制影響，確實不易種植大型喬木。

彭啓明指出，若地面已全面水泥化，又無法種樹，就必須透過遮陽棚、遮陽傘等設施，降低民眾直接曝曬的風險，但水泥地本身無法有效降溫，人工遮蔭僅能短暫遮陽，無法從根本改善熱環境。

不少國家在無法種樹的都市路口設置大型遮陽傘或遮棚，作為照顧行人的配套措施也是可行的方式，不過從長遠角度來看，改善都市熱島效應仍應以增加樹木覆蓋率、多種樹為優先，才能真正提升城市降溫效果。

彭啓明認為，種傘沒辦法長久，還是要以種樹為主，種傘它還是水泥建築，台灣的水泥建築已經太多，希望縣市首長在規畫時，把綠蔭、樹木的量，長期考慮進去。

此外，環境部正利用空拍與光達（LiDAR）技術重新盤點全台都市熱區，找出最需要增加綠蔭的地點，作為未來植樹優先順序。他指出，法國已完成全國熱區盤點，台灣也將比照辦理，先掌握「哪裡最熱、哪裡最需要種樹」，再集中資源改善。

初步評估，台灣都會區的樹木覆蓋量仍明顯不足，可能需增加一倍以上，才能達到理想降溫效果，不過受限於道路空間、交通及都市設計，不可能所有地點都加倍種樹，必須優先在最迫切需要降溫的熱區植樹。

「我建議不要砍樹，如果真的沒辦法種樹，再用其他遮陽的做法。」他強調，樹蔭是最有效、也最長久的降溫方式，不僅能遮陽，更能改善都市熱島效應，增設人工遮陽設施或水泥構造，都無法真正解決高溫問題。

環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影

環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啓明今天到高雄出席台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華開幕。記者郭韋綺／攝影

彭啓明 環境部 高溫

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