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脾臟是免疫防線重要樞紐 醫：反覆感染、脾臟腫大要警覺

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
不少人關心護肝、顧胃，卻很少注意脾臟。示意圖。聯合報系資料照
不少人關心護肝、顧胃，卻很少注意脾臟。示意圖。聯合報系資料照

不少人關心護肝、顧胃，卻很少注意脾臟，醫師指出，脾臟雖然平時少有存在感，卻是人體重要的免疫器官。若健康檢查發現脾臟腫大、血小板或白血球異常、貧血、反覆感染，或曾接受脾臟切除、脾功能低下，出現發燒、畏寒、突然明顯虛弱等症狀，都應提高警覺及早就醫。平時可透過規律睡眠、均衡飲食、適度運動及減少壓力，幫助維持免疫平衡。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，脾臟位於左上腹、靠近胃部後方，不負責消化食物，也不只是儲存血液的器官，而是人體最大的次級淋巴器官，是免疫系統的重要基地，每天協助巡邏血液、清除老化血球、辨識病原，並調節免疫反應。

張家銘說，血液每天都會流經脾臟，脾臟會檢查老化的紅血球、可疑細菌及異常血液成分，再透過免疫細胞進一步處理，因此可視為血液循環中的重要檢查哨。

脾臟中的紅髓具有過濾功能，可清除老舊、變形或品質不佳的紅血球，並回收血紅素中的鐵，供身體再次製造新的紅血球，維持血液品質。

張家銘說，除了參與血液代謝，脾臟也是抵抗感染的重要器官。脾臟對於肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌及嗜血桿菌等具莢膜細菌的防禦特別重要，因此接受脾臟切除或脾功能低下者，通常須依醫師建議完成疫苗接種，部分患者也可能需要討論是否使用預防性抗生素，以降低感染風險。

張家銘提醒，若健康檢查發現脾臟腫大、血小板異常、白血球異常、貧血或反覆感染，應進一步從免疫與血液系統整體評估，而非只關注單一檢驗數值。若長期反覆感染、容易發炎或持續疲倦，也可與醫師討論完整血球計數、白血球分類、發炎指標、肝功能，以及腸道、睡眠與壓力等因素。

對於曾接受脾臟切除或脾功能低下者，更應重視疫苗接種、感染警訊及發燒處置，若出現發燒、畏寒或突然明顯虛弱等症狀，應盡早就醫。

至於日常保養，張家銘建議從維持規律睡眠、攝取足夠蛋白質、飯後步行10至15分鐘、減少超加工食品攝取、降低內臟脂肪及適當紓解壓力做起，有助維持免疫系統平衡，讓身體不必長期處於發炎與警戒狀態。

張家銘表示，脾臟雖然平時少有存在感，卻持續參與血液巡邏、對抗感染、調節免疫與發炎反應，是身體裡最安靜卻不可忽視的免疫大總管。

脾臟

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