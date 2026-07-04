歐盟法規變動 中華郵政宣布停收部分寄歐洲的包裹

針對歐盟7月1日起取消小額或免關稅優惠，中華郵政公司對此表示，由於中華郵政沒有跟歐盟各國簽訂完稅交付的相關協議，為避免郵件因無走完相關程序而遭退回，將調整寄往歐盟國家包裹的相關服務，暫停收寄需辦理完稅交付程序的郵件。

7月1日起歐盟取消商品價值150歐元（約新台幣5500元）以下的小額或免關稅優惠。僅有個人寄給個人、價值不超過45歐元（約新台幣約1644元）的禮品仍屬免稅範圍。

歐盟開始針對商品價值150歐元以下進口物品課徵臨時簡化關稅。每一不同申報品項或稅則分類課徵3歐元（約新台幣110元），例如同一郵件內含兩種不同商品就會被課6歐元稅金。

依照歐盟27國郵政要求，具有IOSS（Import One Stop Shop） 帳號的企業客戶、網路賣家及電商平台等寄往歐盟消費者的商品類郵件（B2C），皆必須以完稅交付程序辦理，也就是說寄件時就必須繳完相關稅金。

換言之，具有IOSS帳號的企業客戶、網路賣家及電商平台等的商品類郵件，目前無法透過郵寄包裹送到歐盟國家。中華郵政表示，沒使用IOSS帳號的企業客戶、網路賣家及電商平台等寄往歐盟消費者的商品類郵件，或是個人寄給個人、商品價值超過150歐元的郵件及免稅的文件類郵件不受影響。

中華郵政說，去年寄往歐盟的國際郵件營運量占郵政公司整體出口量2.4%，其中具有IOSS帳號的企業客戶約占15%，因此本次變動影響範圍有限。推薦相關客戶仍有需求，可以改由郵政公司代收的FedEx或DHL國際快遞服務。