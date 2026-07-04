持續晴朗炎熱！強颱巴威增強長胖逼近 氣象署：下周後期不排除發布警報

近期留意高溫，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前太平洋高壓影響之下，各地高溫炎熱，有些局部午後雷陣雨。下周四之後隨著巴威颱風靠近台灣附近，屆時整體降雨有機會增加，留意氣象署發布的最新天氣資訊。下周後期留意颱風動向，目前看起來不排除有發布颱風警報的可能。

天氣現況，鄭傑仁表示，台灣附近雲量比較少，主要是太平洋高壓在台灣東邊延伸到日本南方、甚至更遠的海面上。洋面上有兩個颱風，梅莎颱風昨晚登陸海南島，目前再次進入海面，未來將登陸中國廣西一帶，對台灣天氣沒有直接的影響。

需要留意的是巴威颱風，鄭傑仁說，強颱巴威今天上午8時距離鵝鑾鼻東南東方3400公里海面上，未來一段時間它受到北邊的太平洋高壓導引，將偏西移動。昨晚它已增強為強烈颱風，今天上午又稍微增強一些，它的對流結構相當扎實、颱風眼清晰可見，所以是一個比較強的颱風。

他說，巴威颱風未來受到太平洋高壓導引之下，5天內先偏西北西移動，這段期間由於海溫偏高、大氣垂直風切比較低，相對有利它的發展，因此未來一段期間有稍微增強趨勢，暴風圈有機會擴大。巴威颱風究竟什麼時候強度會更增強，可能要看它的整體對流整合的過程而定。

鄭傑仁表示，下周四之後，隨著巴威颱風接近日本的南方海面，後續要看太平洋高壓的導引，當它移動到這邊的時候，由於是太平洋高壓邊緣，它會逐漸北轉，一個是太平洋高壓的勢力強弱會影響到颱風的北轉角度，另外就是颱風本身範圍的大小也會影響到整體太平洋高壓的趨勢。颱風範圍如果大一些，有可能整個太平洋高壓有逐漸往東側調整的趨勢，分量會多一些，要持續觀察，變數仍大。

他說，巴威颱風下周三、下周四之後，逐漸通過琉球附近海面，到台灣附近，不確定性比較高，留意後續天氣資訊。

今天的天氣，鄭傑仁表示，各地中午前為多雲到晴或晴到多雲的天氣，台東、恆春半島偶爾有零星降雨機會，但機會沒有很高，且範圍很零星，午後在中部以北地區和其他山區有局部午後雷陣雨，並且有局部大雨發生的機會。西半部普遍33至36度高溫，東半部和外島31至33度，近山區、河谷、台北盆地、花東縱谷整體的溫度會更高一些，有局部36至38度出現機會。

未來降雨趨勢，下周三之前是類似的天氣型態，明天午後雷雨範圍仍比較大一些，中部以北、其他山區有局部午後雷陣雨，並且在中部以北山區有較大雨勢發生機會。下周一至下周三整體午後降雨範圍可能會縮小一點，不過差距不大，下周三午後對流範圍有減少趨勢。

鄭傑仁說，下周四、下周五的天氣，要視巴威颱風距離台灣遠近而定，下周四颱風外圍偏東北風影響之下，桃園以北、宜蘭開始有零星陣雨或雷雨，其他地方有些午後局部雷陣雨發生機會。下周五颱風移動到台灣以東或東北邊海面至琉球一帶，它的外圍環流影響，北部有大雨或豪雨發生機會，其他地區整體降雨的範圍或量質也會慢慢增加。其他地方或整體降雨的多寡，和颱風距離台灣的遠近有關，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

高溫預測，鄭傑仁表示，下周四之前各地還是高溫炎熱，下周四雖然有颱風東北風帶來一些降雨，但是其他地方溫度仍偏高，西半部普遍33至35度，宜花東、澎金馬31至33度，局部地區、內陸、縱谷、盆地可能有36至38度高溫發生機會，金門下周五可能有局部焚風發生，局部36度也是有可能出現的。

他說，下周三起，隨著颱風接近，北海岸、東半部、恆春半島可能有長浪發生。雖然天氣晴朗，浪高會增加，海邊活動注意安全。

至於颱風影響時程，鄭傑仁表示，下周四隨著巴威颱風外圍風場偏東北風進來，迎風面桃園以北、宜蘭降雨可能跟颱風外圍水氣有關，下周五、下周六影響會更大一些，到時候颱風距離台灣多遠、多近，還要再觀察。目前看起來警報不排除，由於還有6至7天，不確定性仍高一些。

高溫預測。圖／中央氣象署提供

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供