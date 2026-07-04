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芒果削皮驚見「黑毛」網友嚇壞！農業部曝原因 2種狀況別吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
根據農業部過去說明，金煌芒果出現褐色或黑色絲狀纖維，主要是果肉內纖維管束發生褐化所致，成因尚未完全明確，但並不代表果實變質或無法食用。 圖／AI生成
根據農業部過去說明，金煌芒果出現褐色或黑色絲狀纖維，主要是果肉內纖維管束發生褐化所致，成因尚未完全明確，但並不代表果實變質或無法食用。 圖／AI生成

近日有民眾在處理芒果時發現，削去外皮後的果肉表層出現一條條細細的黑色絲狀物，引發是否還能食用的疑問。由於外觀特殊，也讓不少網友直呼驚訝，甚至形容像「腿毛」或「靜脈曲張」，引起討論熱烈。

原PO在社群平台Threads發文指出，自己今年已經遇到好幾顆芒果在削皮後都出現類似情況，因此感到疑惑並詢問「這樣還可以吃嗎？為什麼會長這樣？」看到照片顯示，芒果果肉表面確實可見細長的黑色纖維狀痕跡，引起網友關注。

對此，有不少網友留言分享經驗表示，這種情況在特定品種的芒果中較常見，例如金煌芒果容易出現纖維變黑的現象，但多數人認為仍可正常食用。有網友形容「只是看起來可怕但其實很甜」，也有人以幽默方式回應，稱像是「長腿毛」、「你可以敷一點熱蠟試試看，聽說很有效」、「靜脈曲張，站太久了這幾個」。

根據農業部過去說明，金煌芒果出現褐色或黑色絲狀纖維，主要是果肉內纖維管束發生褐化所致，成因尚未完全明確，但並不代表果實變質或無法食用，一般只需將褐化部分刮除即可食用。不過農業部也提醒，若芒果表皮出現大面積腐爛或散發酸臭味，則不建議食用。

芒果 農業部

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