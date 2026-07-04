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去年10月芬普尼雞蛋事件監院管了 促農業部、衛福部、彰縣府檢討

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
芬普尼雞蛋事件，監院促請中央部會、彰縣府檢討改進。圖／聯合報系資料照片
芬普尼雞蛋事件，監院促請中央部會、彰縣府檢討改進。圖／聯合報系資料照片

監察委員田秋堇、張菊芳、蔡崇義今天表示，「芬普尼雞蛋事件」彰化縣政府衛生及農政單位間橫向聯繫不足，食安事件移動管制處理流程權責分工不明，致問題雞蛋流入市面難以回收，監察院要求行政院督促農業部、衛生福利部、彰化縣政府檢討改進，並強化農藥管理制度及加速蛋雞產業轉型友善飼養，以維護國人食品安全。

彰化縣衛生局去年10月抽驗轄內洗選蛋並檢出農藥殘留芬普尼超標，經溯源追查為該轄內畜牧場，該畜牧場負責人及蛋行負責人明知超標，仍將芬普尼雞蛋透過不同蛋行銷售至9縣市，引發社會矚目。

三位監委指出，在汙染來源尚未釐清前，彰化縣防疫所僅以畜牧場採樣雞蛋未檢出芬普尼，就認定管制要件消滅而解除移動管制，輕忽在市場端再採樣檢出雞蛋不符規定情形，以致業者多售出問題雞蛋5萬餘顆，又因散裝籃蛋流入市場追蹤困難，無法回收，造成食品安全風險，應檢討改進。

三位監委表示，「農藥管理法」規範販賣業者應詢問買者用途、登錄販售資料等措施，且芬普尼農藥不得使用畜牧場，可見彰化縣政府難以追查本案芬普尼農藥來源，對於有多重或刻意隱瞞身分者，難以防範購買並違法使用農藥，農藥管理制度成效不彰，也應檢討改進。

三位監委指出，雖近3年除本事件外並未檢出雞蛋含有芬普尼，但國內年產蛋80到88億顆雞蛋，抽驗僅5000餘顆，比率甚低，應重新檢討相關執行方式，以避免畜牧場業者規避主管機關執行雞蛋抽驗作為。此外，蛋雞場經妥適的牧場管理、環境控制及友善飼養環境即可減少不當用藥，但農業部推動蛋雞產業轉型雞蛋友善生產措施，仍僅於訂定指南、輔導轉型或推廣活動等，未有具體推動時程以引領產業轉型，同樣應檢討改進。

衛福部 雞蛋 農業部

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