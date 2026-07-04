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拔插頭真的能省電？3類家電「亂拔NG」 恐沒效還更耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
日本媒體指出，部分家電不建議隨意拔插頭，包括冰箱與冷凍庫、Wi-Fi路由器及微波爐等，可能會影響使用或沒有明顯省電效果。 聯合報系資料照
日本媒體指出，部分家電不建議隨意拔插頭，包括冰箱與冷凍庫、Wi-Fi路由器及微波爐等，可能會影響使用或沒有明顯省電效果。 聯合報系資料照

不少人為了節省電費，會習慣在不使用電器時順手拔掉插頭。日本媒體指出，這樣的做法確實可能減少部分「待機電力」的消耗，進而達到節電效果，但並非所有家電都適用，需依設備特性判斷是否適合拔除，否則反而可能影響使用或沒有明顯省電效果。

根據日媒《FINANCIAL FIELD》報導，電器即使處於關機狀態，只要插頭仍插著，就可能持續產生待機電力。像是電器一按電源就能立即啟動、或能維持時鐘顯示、設定記憶與資料保存等功能，都是依靠持續供電運作，而這些電力消耗也會反映在電費之中。

資料顯示，日本經濟產業省資源能源廳指出，一般家庭一年約有5.1%的總用電量來自待機電力，換算約228度電（kWh），以每度電約31日圓計算，一年可能產生約7068日圓的待機電費。其中占比最高的來源包括瓦斯熱水器（19%）、電視（10%）、冷氣（8%）及電話機（8%）等設備。

在可考慮拔除插頭的家電方面，報導指出電視、電腦與冷氣較常被列為優先節電對象。電視在長時間不使用時可關閉主電源並拔除插頭，但部分機型可能會遺失錄影預約等設定；電腦則可在不使用時關機並拔插頭，若需保留作業進度，也可改用睡眠模式維持省電狀態。

冷氣部分則建議在非使用季節拔除插頭以減少待機耗電，但若長時間未通電後立即啟動，可能增加故障風險，因此重新使用前，建議先插上電源靜置約4至8小時，讓機器恢復通電狀態後再運轉，同時也需注意設定可能會被重置。

不過，部分家電則不建議隨意拔插頭，包括冰箱與冷凍庫、Wi-Fi路由器及微波爐等。冰箱與冷凍庫需持續運作維持低溫，拔電恐導致食物變質且重新降溫耗電更高；路由器若斷電則會中斷網路連線；微波爐多數機型待機耗電極低，單純拔插頭節電效果有限，因此不一定具有實際節能效益。

電費 省電 日本

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