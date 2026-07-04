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辦護照重大變革！首次申辦可至戶所 14個工作天就能領

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部透過與外交部領事事務局的跨機關系統整合，首次申辦者可至鄰近的戶政事務所即可一站式完成送件，免跑外交部領事局。圖／聯合報系資料照
內政部透過與外交部領事事務局的跨機關系統整合，首次申辦者可至鄰近的戶政事務所即可一站式完成送件，免跑外交部領事局。圖／聯合報系資料照

暑假出國旅遊旺季到來，國人申辦護照需求激增，對於首次申辦護照民眾，內政部推出「一處收件全程服務」，2020年推行至今已累計受理突破128萬件。內政部表示，透過與外交部領事事務局的跨機關系統整合，首次申辦者可至鄰近的戶政事務所即可一站式完成送件，外交部審核製發後，約14個工作天就能領取。

內政部說明，過去民眾必須前往外交部領事事務局申辦護照，現在首次申辦者可至全國任一戶政事務所提出申請，並至各大超商、郵局、農漁會或透過網路銀行等多元管道繳納護照規費即可。外交部審核製發後，約14個工作天民眾就能回到原送件戶所免費領取，或選擇付費郵寄至指定地址。

內政部強調，這項跨部會合作不僅健全基層的便民服務量能，更是公部門攜手提升行政效率的實質展現，內政部未來將持續深化與各部會的橫向聯繫，推動更多免奔波、零障礙的優質戶政服務，讓公共施政能更精準地貼近民眾的日常生活需求。

護照 外交部 內政部

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