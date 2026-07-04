超多人中招！桃園機場安檢「1日常小物」遭列違規 沒收量暴增堆成山

暑假出國旺季到來，不少民眾準備搭機出國，不過隨身行李規範仍須多加留意。近日有旅客在桃園機場準備出境時，發現安檢區的「沒收物品籃」內出現大量遭攔下的手持風扇，數量之多甚至堆成一座「手持風扇山」，畫面曝光後引起網友熱議。

一名網友3日在社群平台Threads分享現場狀況表示，原本沒想到竟然有這麼多人因攜帶手持風扇而卡在安檢關卡，最後只能被迫丟棄。她也提醒民眾，出國前務必仔細確認隨身物品是否符合規定，「不然到了安檢就只能說掰掰了」。

從網友分享的照片可見，桃園機場安檢區的沒收物品籃中，堆滿各式各樣的手持電風扇，數量相當驚人。現場告示牌也提醒旅客，依《民用航空法》相關規定，部分危險物品不得攜帶或使用，包括打火機、行動電源、充電式電池，以及易燃液體、氣體等物品，違規者可依法開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

根據桃園機場官網規範，搭載鋰電池的充電式手持風扇必須採隨身攜帶方式，禁止放入託運行李；行動電源及藍牙耳機也適用相同規定。此外，若為鉛酸電池設備，未符合國際航空運輸協會（IATA）相關條款者，則全面禁止隨身攜帶或託運上機。

桃園機場也提醒，含有鋰電池的可攜式電子設備若需託運，必須處於完全關機狀態，不得維持睡眠或待機模式，同時須採取措施避免設備意外啟動。提醒旅客出國前先確認各項攜帶規範，避免抵達安檢區後才發現違規，不僅影響行程，也可能必須當場與物品告別。