雞蛋怎麼挑？十大挑選重點一次看 初卵、生食級、蛋殼顏色全解析

早餐煎顆蛋、健身後補充蛋白質，或是下廚料理時打上幾顆雞蛋，雞蛋早已是許多人每天餐桌上不可或缺的食材。不過，當真正走進超市、站在冷藏櫃前，面對白殼蛋、紅殼蛋、洗選蛋、機能蛋等各式各樣的選擇時，不少人還是忍不住心想：「到底該買哪一種？」

白殼蛋和紅殼蛋的營養真的有差嗎？洗選蛋一定比較安全？關於雞蛋，網路上流傳著不少看似合理的說法，但其中有些其實只是長久以來的迷思。究竟哪些是真、哪些是假？搞懂雞蛋的挑選關鍵，才能買得安心，也吃得更健康。

究竟一顆好雞蛋該怎麼選？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網友最常討論的雞蛋挑選重點，從保存方式、外觀檢查、生產日期到常見迷思一次解析，帶你掌握挑選雞蛋的十大方式。下次採買時，不再只是憑感覺或看價格，而是透過幾個簡單原則，輕鬆挑到新鮮、安心又符合自身需求的雞蛋。

No.10 生食級規格

示意圖／Shutterstock

目前台灣尚未建立由政府統一認定的「生食級雞蛋」分級制度，因此市面上標示為「生食級」的產品，主要是業者依據食品安全相關規範，搭配更高標準的自主管理與品質控管所推出的產品。

一般而言，主打生食級的雞蛋，通常會在生產過程投入更多把關措施，包括牧場環境衛生管理、雞隻健康監測、生物安全管理，以及沙門氏菌風險控管等，並透過完善的洗選程序、低溫冷鏈配送與品質檢驗，降低污染風險，讓消費者在食用時更安心。因此，挑選這類產品時，除了留意產品標示外，也可進一步了解品牌的飼養管理、檢驗機制及冷鏈配送流程，作為選購的重要依據。

No.9 蛋殼完整性與厚度

蛋殼一旦出現裂縫、破損或滲出蛋液，就可能成為細菌入侵的通道，提高污染風險，不建議購買或食用。

至於常被討論的「蛋殼厚度」，是受到雞隻品種、年齡、營養攝取與環境條件影響。例如年輕母雞因生理狀態穩定，蛋殼通常較均勻；而年長母雞或在高溫、壓力較大的環境下，蛋殼結構可能較不規則。

若想進一步判斷新鮮度，可搭配簡單方法輔助，例如輕搖時若有明顯晃動感，代表蛋白結構可能已變鬆；或是放入水中測試，新鮮蛋通常會下沉，而存放較久的蛋因氣室變大較容易浮起。

No.8 蛋的大小、初卵

Threads網友討論提及，「大家一直敲碗的『初卵土雞蛋』終於慢慢回來囉」、「水煮蛋初卵系列這次一次到位」。近年來「初卵蛋」在市場上相當受歡迎，因為蛋體較小、蛋黃比例高，看起來更濃郁。不過，蛋的大小主要與雞隻年齡與品種有關，並不代表營養更高或更健康！

初卵蛋為新雞媽媽第1至4週所生的雞蛋，屬於生理階段產物，小顆蛋則是重量差異，營養成分差異並不明顯。消費者可以依料理需求選擇大小，但不須過度賦予高級化想像。

No.7 儲存環境

示意圖／Shutterstock

Threads上有網友發問：「不懂就來脆問，所以雞蛋到底要不要冰？」「大家去菜市場買零售的蛋，回家會先水洗過嗎？」

若購買的是散裝蛋，建議先用乾紙巾輕輕擦拭表面明顯髒汙，再放入乾淨容器或塑膠袋後冷藏保存；但要特別注意，雞蛋不建議在未食用前先清洗，因為蛋殼表面具有天然保護層，若過早清洗反而可能破壞屏障、增加細菌入侵風險。至於洗選蛋，因已經過清洗與殺菌處理，回家後可直接連盒冷藏保存，不需再次沖洗。

在擺放方式上，建議將雞蛋「尖端朝下」放置，有助維持蛋黃位置穩定與延長新鮮度。一般來說，雞蛋效期約為21至30天，但若為散裝常溫販售產品，保存時間較難精準掌握，因此無論洗選蛋或散裝蛋，都建議盡量冷藏保存，並於2週內食用完畢為佳，才能兼顧風味與食安。

No.6 蛋殼顏色、外觀顆粒

示意圖／Shutterstock

紅殼蛋比較營養嗎？蛋殼越粗糙越新鮮嗎？衛生福利部食品藥物管理署澄清，蛋殼顏色取決於雞的品種，與營養沒有關係；白殼、紅殼只是「外觀差異」，不是品質差別。同樣地，蛋殼表面光滑或粗糙，也與新鮮度無直接關聯。

很多人挑蛋第一眼就被顏色影響，其實是在用「視覺」取代「資訊」。下次選蛋時，記得先看標示、再看日期，而不是先看顏色喔！

No.5 品牌信譽

「買雞蛋會特別挑品牌嗎？」是不少消費者選購時常見的疑問。從網路討論可以發現，有不少網友表示，購買雞蛋時會優先選擇熟悉或長期購買的品牌，認為在品質管理、洗選流程、冷鏈配送及檢驗機制等方面，相對更有信心。

不過，品牌並非判斷雞蛋品質的唯一依據。無論是知名品牌或在地業者，只要符合食品安全與溯源管理規範，都能提供安心的選擇。相較於只看品牌，選購時更值得留意生產日期、保存方式及產品溯源資訊，才能更全面掌握雞蛋的新鮮度與來源。

No.4 溯源與認證標章

如果說挑雞蛋只能看一件事，最重要的就是「溯源」！農業部宣布自2026年7月1日起，所有洗選業者生產的洗選蛋，都必須逐顆噴印溯源編碼並登錄相關資訊，不再僅限於超商、超市、大賣場等特定通路，適用範圍全面擴大，讓每顆蛋都有「身分證」，若發生食安問題也能快速回收與追查。

如何查詢洗選蛋來源

消費者只要透過「台灣雞蛋溯源管理系統」，輸入蛋殼上的噴印編碼，就能查詢雞蛋來自哪座牧場、由哪間洗選業者處理及雞隻飼養方式等資訊，讓蛋品來源更加透明。

No.3 飼養方式

不少消費者認為，放牧蛋、平飼蛋或籠飼蛋代表不同的營養價值，但實際上，飼養方式主要影響的是雞隻的飼養環境、動物福利與生產成本，並非直接決定雞蛋的營養高低。

近年愈來愈多消費者在選購雞蛋時，會將動物福利、友善飼養或環境永續納入考量，因此不同飼養方式也成為挑選產品的重要依據。若想進一步了解雞蛋來源，不必只靠包裝資訊判斷，只要查看蛋殼上的噴印編碼，即可查詢生產履歷、飼養場與相關溯源資訊，讓選購更有依據。

雞蛋噴印編碼怎麼看？

第一行：溯源編碼（6碼）

前3碼：原料蛋來源牧場（畜牧場）編號；後3碼：洗選廠（場）或洗選室編號

第二行：包裝日期及生產方式代號（7碼）

前6碼：包裝日期，採YYMMDD格式（例如250701代表2025年7月1日）

最後1碼：生產方式代號

O：有機生產／F：放牧生產／B：平飼生產／E：豐富化籠飼生產／C：一般籠飼生產

No.2 價格合理性

雞蛋價格從平價到高單價機能蛋都有，不少人直覺認為「越貴越營養」，但這其實是常見迷思。蛋價差異主要來自飼養成本、冷鏈物流、洗選加工與品牌定位，例如放牧蛋或葉黃素蛋屬於市場細分產品，而非營養升級版。換句話說，價格反映的是「生產方式與附加價值」，不是新鮮度或安全性。

真正影響雞蛋品質的，反而是保存環境與流通時間，因此，挑蛋時不需要被價格綁架，重點應回到生產日期、冷藏條件與溯源資訊，才是更理性的選購方式。

No.1 包裝型態

示意圖／Shutterstock

目前台灣市售雞蛋主要分為散裝蛋與洗選蛋兩種流通型態。散裝蛋與洗選蛋皆納入食品安全管理體系，也都建有溯源制度，不過資訊呈現方式有所不同。散裝蛋多以外箱QR Code管理批次資訊；洗選蛋則經清洗、分級、包裝後上市，並於蛋殼逐顆標示溯源資訊，讓消費者更容易查詢來源與生產履歷。

專家建議，選購雞蛋時，比起單純比較蛋殼顏色或包裝設計，更重要的是留意產品是否標示完整的來源資訊、有效日期與保存方式。若重視溯源透明度、保存便利性及食用安心感，具完整標示的洗選蛋，往往是許多消費者的優先選擇。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月30日至2026年6月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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