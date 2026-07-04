強颱巴威下周不排除登陸 專家：即使躲過直接侵襲 發布警報機會仍很高

今年第9號颱風巴威昨晚增強為強烈颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，是今年的第3個強烈颱風，根據預報資料顯示在良好的海溫及大氣條件配合下，未來強度仍有繼續增強的趨勢，暴風圈半徑及整體環流大小也會明顯擴大。不只強度強，範圍也會變得非常巨大，屬於很典型的遠洋發展、又大又強的颱風類型。

路徑預測，吳聖宇表示，受到太平洋高壓的強勢引導，預估巴威颱風未來4至5天內仍將以西轉西北西的方向穩定前進，明天起速度有較為加快的趨勢，大致朝向台灣東南方海面靠近而來。下周三來到台灣東南方海域，下周四起太平洋高壓減弱，颱風移動方向開始逐漸偏北，由西北西轉向西北移動，逐漸接近台灣以東海面。

吳聖宇表示，下周四開始北轉的過程將會非常關鍵，如果太平洋高壓中心能順利從颱風北側調整到颱風東側，巴威颱風北轉的角度會在過程中逐漸增大，有機會在下周五、下周六之間經過台灣東方、東北方海面，也就是台灣跟琉球之間的海域後逐漸北上，12日遠離台灣附近區域。

「這是目前預報機率比較高的路徑」，他說，雖然會躲過颱風中心直接侵襲，但是因為巴威颱風屆時範圍會非常大，因此暴風圈仍很有機會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。

另一種可能性，吳聖宇表示，就是太平洋高壓中心雖然逐漸往颱風東側調整，但調整的幅度較小，巴威颱風在北轉過程的幅度就會比較小一些，颱風中心就有可能會在下周五、下周六之間非常接近台灣東北部、北部的近岸處通過，甚至有直接登陸的機會，暴風圈就會影響全台灣，各地都會發布海陸警報，風雨的狀況也就會相當明顯。

而且他說，因為颱風的範圍寬廣，風雨持續的時間可能會長達2至3天，要等到12日之後影響的情況才會逐漸減小。目前的預報資料看起來這樣路徑的機會相對較低，不過並沒有完全排除這種可能性，因此還是要特別注意巴威颱風在下周三之後北轉的狀況。

如果就預報模式的分群來看，吳聖宇表示，原本傳統物理模式跟AI調整模式之間有較大的分歧，不過最新的預報趨勢，這樣的分歧程度正在逐漸減小，傳統物理模式向東修正，AI調整模式則是向西修正，兩邊之間的差距正在縮小。

吳聖宇表示，最後的趨勢主流，有可能會更加集中於通過台灣以東跟琉球之間的海域，並逐漸北上。目前各預報之間的差距還不夠收斂，未來2至3天內預報趨勢能否成功收斂，將很值得觀察。

由於幾乎所有模式預報，都認為巴威颱風來到台灣附近時不僅強度強，範圍也會很大，吳聖宇表示，因此即使最後沒有直接侵襲，風雨影響的情況可能還是避免不了，及早做好防颱的準備，如果下周四至12日之間有行程安排，也要隨時做好可能有需要調整的機會。

今明兩天天氣不錯，吳聖宇表示，受到太平洋高壓外圍偏南風影響，典型的夏季天氣型態，上午晴到多雲，午後中北部山區有熱對流發展、擴散帶來局部雷陣雨。山區及平地可能出現降雨，午後外出或是到山區、溪流邊活動注意天氣變化，南部及東半部地區出現午後雷雨的機會相對低一些，但也要注意下午的天氣。

溫度方面則是高溫炎熱，他說，各地高溫可達33至35度，中南部近山區、大台北盆地、宜蘭平原及花東縱谷局部區域有36至38度高溫出現的可能性，外出活動務必防曬、防中暑。

夏季型的天氣會一直維持到下周三左右，不過，吳聖宇表示，受到颱風外圍長浪靠近的影響，海面上的浪況可能在下周一、下周二就會逐漸開始有變化了。下周四到12日的天氣轉變程度，就要看後續颱風的預報變化而定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。