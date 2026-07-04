颱風眼清晰可見 巴威有機會達強颱前段班 粉專曝這條路徑機率最高

巴威颱風目前距離台灣約3480公里，持續快速增強中，昨晚8時已增強為強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強颱巴威颱風眼清晰可見，結構相當扎實，可能成為今年西北太平洋最強颱風之一。

路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來4天將持續受到太平洋高氣壓導引，穩定偏西移動，下周四抵達日本琉球南方海域。之後是否接近台灣，關鍵仍在於太平洋高氣壓減弱、東退的速度，以及巴威與高壓之間的交互作用。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前各模式普遍認為，巴威颱風通過台灣東部海域至日本琉球之間的機率最高，但北轉位置仍有不小差異，且AI模式與傳統模式又有明顯分歧，因此現階段仍不宜過早下定論，再觀察兩三天，有機會漸漸明朗。

強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前環境仍極有利發展，海溫接近30度，海水熱焓量高，垂直風切微弱，未來36小時快速增強，巔峰有機會達到強烈颱風前段班。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」建議提早提高警覺，現在就可以開始完成基本防颱準備，例如固定好盆栽、備妥飲用水、檢查住家排水、固定戶外物品等。現在正值颱風季、汛期，這些本來就是平時應養成的習慣，不需要等到有颱風、或預報更明朗後才開始。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風防災本來就是一個隨著預報逐步收斂、循序漸進調整的過程。目前雖然已能掌握大大大方向，但實際影響程度仍取決於後續路徑、強度變化，加上台灣地形複雜，不同路徑造成的風雨分布往往有明顯差異。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因此像是大型活動調整、工程施工、大規模防災動員等措施，仍應依最新預報結果滾動式、分階段升級，而不是在還有6、7天前就一次全面啟動。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風與日本南海海槽地震的防災準備，兩者性質其實並不完全相同。地震無法預知發生時間，因此日本政府長期推動民眾於平時完成防災準備，例如儲備飲用水、糧食、固定家具、規畫避難路線及定期演練等；當發布南海海槽地震臨時資訊時，主要是提醒民眾提高警戒、再次確認各項防災準備，並依情況強化防災應變，而非全面停止社會運作或一次啟動所有應變措施。

󠀠颱風則具有持續更新的預報資訊，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這也是預報最大的價值。可以依據最新資料，逐步調整應變措施。換句話說，基礎防災準備應及早完成；較大規模的防災作為，則應隨著預報收斂，分階段、按比例逐步升級。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，現階段最重要的是兩件事：一是完成個人與家庭的基本防颱準備；二是持續關注最新預報，待路徑與影響範圍逐漸明朗後，再依實際情況調整各項防災措施。如此才能兼顧防災效率，也避免過度動員與資源錯置，讓每一分防災能量都用在刀口上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。