巴威升格強颱持續增強長胖 下周北轉角度仍有變數 可能路徑曝

巴威颱風生成僅36小時於昨晚8時增強為強烈颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預計未來仍有將近1周的舒適的發展環境，部分模式甚至預報出眼牆置換等狀況，環流也將在此期間不斷壯大。

路徑方面，下周三之後北轉角度依舊有很大變數。「觀氣象看天氣」表示，以傳統物理模式及都分AI模式來看，近幾報模式大多南北來回調整，大多落在北部近海至台灣陸地來回調整、其模式系集成員間的離散程度也較小。

「觀氣象看天氣」表示，而Google-FNV3及EC-AIFs，兩家AI模式在此次是較為特別，一直預報出宮古島附近的地方就逐漸北轉，近幾報雖然有稍微西調。但仔細看其系集成員間的分歧卻更加巨大，主要原因還是系集成員間，對於副高後期的勢力掌握度較低，以至於在後期還未出現明顯趨勢，持續留意強颱巴威的最新動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。