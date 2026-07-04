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今年6月台灣氣候回顧 全台降雨顯著 為1951年來第二多

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今年6月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年6月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布今年6月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣溫正常、雨量偏多。全台降雨顯著，為1951年來第二多。

6月平均氣溫27.6度，氣象署表示，而氣候值28.0度，較氣候值低0.4度。受滯留鋒面、西南氣流、颱風外圍環流及午後雷陣雨影響期間氣溫偏涼，其餘時間氣溫偏高。

累積雨量方面，氣象署表示，平均522.1毫米，而氣候值259.9毫米，較氣候值多262.2毫米。6月上旬後期至中旬受滯留鋒面、西南風及西南氣流影響，下旬受到颱風外圍環流及午後雷陣雨影響，各地有明顯降雨的天氣。

氣象署表示，降雨以西半部降雨較多，其中以西南部降雨最為顯著。6月累積雨量約為氣候值的2倍，為1951年以來第2多紀錄。台北站約為氣候值的2.9倍，為同期第1多，台南站約為氣候值的3.3倍，為同期第3多。新竹站及恆春站雨量分別約為氣候值的2.8倍及3倍，皆為同期第7多。基隆站及宜蘭站各約為氣候值的2.1倍及1.7倍，同為同期第9多。

氣象署說，降雨日數平均15.5天，氣候值13.2天，較氣候值多2.3天。全台雨日正常偏多。

今年6月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年6月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

雨量 颱風 氣象署

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