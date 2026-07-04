下周二前飆極端高溫 尤其3區域最酷熱 專家曝關鍵原因

巴威颱風目前是強烈颱風，下周後期可能影響台灣天氣。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，當西北太平洋上的巴威颱風正虎視眈眈的朝西北西方向繼續前進時，太平洋高壓持續影響到我們的天氣；至少，到下周二前，各地多是晴到多雲、高溫炎熱，局部地區午後零星短暫陣雷雨型態。

而近日來，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷在夏季常出現較高溫度。林得恩表示，主要不是單一原因，而是受到地形、熱力作用、風場、都市化、熱島效應及下沉增溫效應共同影響。

他說，3個區域雖然都很熱，但「熱的原因」略有不同：

1，大台北盆地：盆地蓄熱＋都市熱島效應。

盆地地形，形成半封閉，不易散熱。加上，都市熱島效應，地表吸熱增加、蒸散冷卻減少，形成熱蓄積。當太平洋高壓控制時，風速較弱、空氣交換能力降低，熱空氣更容易停留在大台北盆地內。

2，中南部近山區：下沉增溫＋背風加熱。

當暖濕空氣翻越山脈後下降時，絕熱增溫，容易造成短時間快速升溫以及乾熱天氣。加上，山區與平原交界熱量累積，山谷風循環，更加容易將熱空氣集中。當夏季西南風影響時，西南部多為背風側，也導致升溫明顯。

3，花東縱谷：封閉地形＋下沉暖化。

縱谷地形形成熱空氣滯留，阻絕海風進行調節，太陽加熱谷地，熱空氣快速累積。當山區下沉氣流造成升溫，空氣被迫抬升後下降，造成局部高溫。當夏季晴朗日輻射強時，花東縱谷空氣較乾淨，太陽短波輻射容易直接加熱地表。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。