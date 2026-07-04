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晴朗炎夏今起熱飆38度 吳德榮：強颱巴威挑戰風王 下周五起影響最劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。聯合報系資料照
今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。聯合報系資料照

今年編號第9號颱風巴威目前強度為強烈颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，巴威颱風爆發性增強，由輕颱增強至強颱只花36小時。強颱巴威暴風圈將繼續擴大至半徑350公里、強度持續增強，為聖嬰年典型「大而強之颱風」，並挑戰今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄（60米／秒）。

天氣方面，他說，今天至下周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。今天北部23至36度、中部24至36度、南部24至38度、東部22至37度。

巴威颱風在關島東方海面，吳德榮表示，它未來將朝西北西前進，下周四行至琉球東南方海面，不確定性逐漸擴大。各國模式模擬顯示，強颱巴威5天之後持續向西北西漸轉西北，逼近台灣東側海面，路徑的不確定性將逐漸擴大。不同的路徑，威脅勢必不同，切勿急下定論，應持續觀察模式的調整，及早做好防颱準備。

吳德榮表示，強颱巴威大致於下周四逼近，下周五、下周六影響最劇，但各地受威脅的程度，視颱風的動向而定，12日、13日脫離。

另外，昨天生成的輕颱梅莎，颱風中心正將離開海南島，朝廣西一帶前進，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱巴威在關島東方海面，將朝西北西前進，第5天行至琉球東南方海面，不確定性（紅框）逐漸擴大。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，強颱巴威5天之後持續向西北西漸轉西北，逼近台灣東側海面，路徑的不確定性將逐漸擴大。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱巴威在關島東方海面，將朝西北西前進，第5天行至琉球東南方海面，不確定性（紅框）逐漸擴大。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，強颱巴威5天之後持續向西北西漸轉西北，逼近台灣東側海面，路徑的不確定性將逐漸擴大。圖／取自「洩天機教室」專欄

強颱巴威在關島東方海面，將朝西北西前進，第5天行至琉球東南方海面，不確定性（紅框）逐漸擴大。圖／取自中央氣象署網站
強颱巴威在關島東方海面，將朝西北西前進，第5天行至琉球東南方海面，不確定性（紅框）逐漸擴大。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 颱風 巴威颱風

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