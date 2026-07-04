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河好如初／「利涉大川」流域人才向下扎根
本屆設計思考工作坊有一特色，就是報名的高中生多過以往，雖然工作坊主要是為大學生設計，以便河川問題的解方能夠落地執行，高中生提出的執行方案容易受到升學壓力而中斷，但這麼多高中生報名，正意謂流域人才向下扎根。
易經卦辭「蒙以養正」，蒙卦象徵啟蒙，高中階段猶如山中湧泉，即使尚未形成河流，卻蘊含改變的力量，當氣候變遷的挑戰愈加嚴峻，培養高中生的思辨力與行動力，透過設計思考探索河川問題、走入現場，正是「養正」的過程，也在他們心中播下珍惜河川與承擔責任的種子。
ＡＩ產業蓬勃發展，不少年輕人投入電子、半導體領域，彷彿那才是成功唯一的道路。當所有人都朝著同一方向奔跑，也意味風險正在累積。海景第一排也是海嘯第一排，景氣有循環，沒人知道下一個十年需要什麼樣的人才，就像十年前沒人想到水電工會如此搶手。
今年初入圍的團隊，帶著他們設計的河川垃圾清潔船或是水質淨化設計參加決選，顯示同學的解方不僅是紙上談兵，而是可以實際操作落實的解決方案，河好如初工作坊類似新創產業孵化器，為同學未來創業開啟可能，也為河川復育增添動能。
河流問題不會因為ＡＩ來臨而消失，人們對河流的依賴也不會改變。當年輕人願意為改善河流獻策，一如易經益卦「利涉大川」，意指利於開創新局，把理想化為實際作為，正是年輕學子為工作坊創造的最大價值。
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